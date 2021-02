Germana Schena, moglie Fausto Leali/ Dall’amore alla difesa: “Lui non è razzista!”

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali?

Al fianco di Fausto Leali c’è ormai da anni sua moglie, Germana Schena, la donna che ha conosciuto e sposato ormai in età matura ma che, sicuramente, ha saputo stargli al suo fianco anche durante questo massacrante periodo relativo al Grande Fratello Vip e alla sua espulsione. anche se a dividerli ci sono 30 anni di differenza, la bella moglie di Fausto Leali, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella sua vita, quando forse il cantante da sempre voce dell’amore e dei sentimenti, aveva deciso di chiudere con le donne e i matrimoni (già erano due quelli falliti alle spalle) ma così non è stato. Germana Schena lo ha conquistato e ha saputo aprire il suo cuore dopo tutto quello che era successo. Da allora i due non si sono più separati e anche oggi vivono alla grande questo loro matrimonio e sentimento. Proprio lei lo ha difeso dalle accuse di razzismo parlando del suo Fausto come di un uomo meraviglioso lontano da questi sentimenti, un poeta dell’amore.

Germana Schena e Fausto Leali sposi a Foggia

Ma chi è Germana Schena? La donna di origine foggiana era una corista e proprio accompagnando Fausto Leali sul palco è riuscita a conquistarlo. Lei ha sempre avuto una forte passione per la musica e grazie alle lezioni di canto prese da giovane, è riuscita ad entrare nello staff di Leali in qualità di corista. Quando si sono incontrati la prima volta però erano entrambi impegnati in altre relazioni ma qualche tempo dopo, quando i due si sono ritrovati in macchina per raggiungere la location di un tour, tutto è cambiato. Sei anni dopo è diventata la moglie di Fausto Leali con una cerimonia celebrata a Foggia nel mese di giugno. Lo stesso Fausto Leali ha spiegato: “Mi sono sposato tre volte, può bastare.. anche perchè con la mia moglie attuale va tutto splendidamente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA