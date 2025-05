Germana Schena è la moglie di Fausto Leali, il cantante italiano dalla voce soul. Una bella storia d’amore quella nata tra i due che condividono la grandissima passione per la musica. Proprio il popolare artista italiano, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato come è nato l’idillio con la sua Germana: “ci conosciamo da 21 anni, lei ha sempre cantato nel mio gruppo”. L’ingresso nella band di Germana è un colpo al cuore per il cantante che non è mai stato immune alla sua bellezza anche se all’inizio era sentimentalmente impegnato. Il fascino di Germana ha però fatto colpo, visto che Leali ha raccontato: “è stata sempre presente nel mio gruppo, io vedevo questa bella ragazza e, quando mi sono sentito libero, ho cercato di capire, di scovare in lei dei valori. Ci siamo subito capiti e innamorati”.

L’inizio della storia d’amore tra i due ha però segnato anche delle rinunce non da poco che, solo a distanza di anni, Fausto Leali ha confessato: “ho tolto a lei la possibilità di fare una sua carriera essendo molto giovane”.

Germana Schena e Fausto Leali: l’amore nato grazie alla musica

In realtà Germana Schena sin dalla prima volta che ha visto Fausto Leali aveva solo un desiderio: diventare sua moglie! Un desiderio diventato realtà nonostante l’allergia di Fausto verso i matrimoni al punto che alla fine è stato proprio il cantante a chiederle le mano durante un concerto. Germana e Fausto sono una coppia sopra e fuori il palcoscenico, visto che da tantissimi anni lavorano insieme. Proprio il cantante a Verissimo ha raccontato: “lavorando insieme siamo 24 ore su 24 l’uno con l’altra. È difficile, è una prova molto forte”.

Nonostante le difficoltà però i due si amano tantissimo al punto che il cantante ha sottolineato: “non c’è niente che potrà dividerci. Io mi faccio molto influenzare, lei mi aiuta molto nelle decisioni da prendere. È la mia spalla!”. Da parte di Germana una bellissima dedica d’amore: “Mi sono innamorata dell’uomo che sei: umile, buono e tanto generoso”.