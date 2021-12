Germana Schena, terza moglie di Fausto Leali/ Il palco è stato galeotto

Fausto Leali può essere orgoglioso non solo dei successi ottenuti nel corso della sua carriera (canzoni come “A chi”, “Io amo” e “Ti lascerò” sono entrate di diritto nella storia della musica), ma anche per la sua bella famiglia. Nonostante il carattere schivo, il “Negro Bianco” (questo era il suo soprannome) ha avuto una vita privata piuttosto tumultuosa, caratterizzata da quattro figli e tre matrimoni.

La sua prima moglie, Milena Cantù, è stata legata in passato anche ad Adriano Celentano. Da questa unione sono nati due figli, Samantha e Deborah. Successivamente nella sua vita è entrata Claudia Cocomello, da cui ha avuto altri due eredi, Francis e Faustino, Più recentemente si è legato a Germana Schena, che ha sposato nel 2014.

Chi è Germana Schena la terza moglie di Fausto Leali

Il primo incontro tra Germana Schena e Fausto Leali è avvenuto durante un live del cantante. Lei, infatti, era una delle sue coriste e lo ha colpito particolarmente, al punto tale da iniziare una storia d’amore poco dopo. Una vicenda che sembra ricordare anche un altro collega, Drupi, sposato felicemente con Dorina Dato, anche lei in passato una delle sue coriste.

Pur non avendo figli in comune, l’interprete è affezionatissimo ad Andrea, il figlio che la consorte ha avuto da una precedente relazione. I due hanno trent’anni di differenza, ma questo non ha mai rappresentato un problema per loro.

