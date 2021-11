Germana Schena, terza moglie Fausto Leali/ Il primo incontro: “eravamo in auto poi..”

Tre matrimoni e quattro figli. La vita sentimentale di Fausto Leali, fino ad oggi, si è rivelata piuttosto appassionante e movimentata. Nel corso di questi anni il cantante è stato sposato per ben tre volte: la prima con Milena Cantù, ex fidanzata di Adriano Celentano, una storia preceduta dalla relazione con Mirella Gervasio. Con la Cantù ha realizzato il sogno di diventare padre per la prima volta. Dalla loro storia d’amore, infatti, sono nate le figlie Samantha e Deborah.

Il secondo matrimonio sboccia dopo la rottura con la sua prima moglie: nella vita di Leali arriva Claudia Cocomello, la persona che gli regalerà altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino. Il terzo è quello che lo vede impegnato con Germana Schena, sua attuale moglie, una donna molto più giovane di lui, che Leali avrebbe conosciuto diversi anni prima sul lavoro. La donna, infatti, era una delle coriste più apprezzate della sua band.

Fausto Leali e Germana Schena: “ecco come è nato il nostro matrimonio”

Di Germana Schena sappiamo che fin da giovanissima è sempre stata attratta e appassionata dal mondo della musica. Il primo incontro col suo futuro marito sarebbe avvenuto proprio sul palcoscenico, in quanto era una delle sue coriste. Sembrerebbe che tra i due sia scoccata subito una bella amicizia, solo dopo trasformatasi in vero amore.

“Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio”, aveva raccontato di recente Fausto Leali, in una intervista rilasciata nel salotto di Barbara D’Urso. Il cantante e la sua dolce metà si passano ben trent’anni, ma questo a quanto pare non è mai stato un problema per la loro storia d’amore, che tuttora prosegue a gonfie vele.

