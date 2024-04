Germania, 13enne uccide un senzatetto a coltellate/ Aveva respirato gas esilarante con gli amici

Dramma a Dortmund, dove un ragazzino di 13 anni ha ucciso un senzatetto. La polizia tedesca ha spiegato che quattro ragazzi tra i 13 e i 15 anni sono stati fermati e poi due di questi rilasciati per via della giovane età. L’omicidio, avvenuto giovedì sera, è stato ripreso in un video girato con un cellulare, nel quale si vede un ragazzino colpire l’uomo con un coltello. L’autopsia ha rivelato che la vittima, un 31enne, è morta dopo essere stata colpita con diversi fendenti. “I colpi sono stati inferti da un ragazzino sotto l’età della responsabilità penale”, hanno dichiarato le autorità.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo di adolescenti si sarebbe radunato al porto dove avrebbero respirato gas esilarante, ossia ossido di diazoto usato come droga da sballo, come riporta TgCom24. I ragazzini, tra i 13 e i 15 anni, avrebbero poi incontrato il senzatetto con cui sarebbe scoppiato un litigio. La situazione sarebbe presto degenerata e il 13enne avrebbe accoltellato l’uomo, colpendolo con diversi fendenti. Il clochard sarebbe così caduto nel canale del porto di Dortmund: nonostante le gravi ferite, l’uomo sarebbe riuscito a riemergere ma tornato sulla banchina sarebbe poi crollato a terra, morendo.

Germania, senzatetto ucciso da un 13enne con gli amici: “Sotto l’età della responsabilità penale”

Il coltello che il 13enne di Dortmund ha utilizzato per colpire il senzatetto è trovato dietro un cespuglio grazie all’intervento di un cane: l’arma del delitto ha permesso agli inquirenti di ricostruire la dinamica. Il procuratore Henner Kruse, parlando alla Bild, ha affermato: “Le quattro persone arrestate sono due bambini sotto l’età della responsabilità penale e due adolescenti di 14 e 15 anni. I due più piccoli sono già stati rilasciati dopo essere stati sentiti dalla polizia, mentre gli altri due sono rappresentati da un avvocato e saranno interrogati nel corso della giornata. Si deciderà poi se portarli davanti a un magistrato”.

Secondo gli inquirenti, infatti, ad infliggere le pugnalate fatali sarebbe stato proprio uno dei due ragazzi di 13 anni che avrebbe origini bulgare. Dopo l’accoltellamento ai danni del senzatetto 31enne, a chiamare la polizia sono stati alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione. I quattro minori coinvolti sono fuggiti ma sono stati bloccati pochi minuti dopo dagli agenti. Come rivelano i risultati dell’autopsia, la vittima è stata uccisa da diverse coltellate.











