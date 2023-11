Germania, 15enne ucciso a scuola da un compagno/ La polizia: “Ha agito per motivi personali”

La Polizia tedesca è intervenuta in una scuola di Offenburg, in Baden-Württemberg, dove uno studente ha sparato ad un compagno, deceduto a causa delle ferite riportate. Il sospettato è un 15enne, che è stato arrestato: a spingere il giovanissimo a compiere l’insano gesto sarebbe stato un movente di natura personale, come riporta Tagesschau. La vittima è deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunta da un proiettile: lo hanno annunciato in serata la polizia e il pubblico ministero. Secondo quanto riferito dalla polizia, è stato emesso un mandato di arresto contro il quindicenne, attualmente in un penitenziario.

Il capo della procura di Offenburg, Iris Janke, aveva annunciato in precedenza che il sospettato sarebbe stato portato in giornata davanti al giudice istruttore competente per emettere un mandato d’arresto per omicidio colposo. Il ministro degli Interni del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, ha affermato che le autorità “presumono che si tratti di un autore solitario che ha agito per motivi personali”. Secondo la polizia di Offenburg “l’autore del reato e la vittima evidentemente si conoscevano”, sottolinea la Tagesschau.

Germania, 15enne ucciso a scuola da un coetaneo: è deceduto in ospedale

Secondo le informazioni della polizia, a mezzogiorno la questura di Offenburg, in Germania, ha ricevuto diverse chiamate d’emergenza secondo le quali c’era stata una sparatoria in una scuola della città. Pochi minuti dopo sono arrivati ​​i primi soccorsi. Qui è stato trovato un adolescente ferito, portato d’urgenza in ospedale. Un altro giovane, secondo le testimonianze, era entrato in un’aula, si era avvicinato al suo compagno di classe e gli aveva sparato almeno un colpo di pistola. “Di conseguenza, ha riportato ferite gravi”, si legge in un comunicato stampa della polizia. Il sospettato è stato trattenuto da uno dei presenti fino all’arrivo della polizia mentre il ragazzo è morto poco dopo in ospedale.

La scuola è stata temporaneamente chiusa: i funzionari hanno parlato di una grande operazione. I residenti hanno riferito che gli elicotteri hanno sorvolato la zona per ore mentre circa 180 studenti sono stati invitati a rimanere nelle aule, accuditi da psicologi e specialisti. Il ministro dell’Interno Strobl ha ringraziato i servizi di emergenza ed ha espresso le sue “sincere condoglianze” ai parenti del giovane ucciso. Il ministro ha augurato agli studenti e agli insegnanti che hanno assistito all’attacco “di poter elaborare bene quanto accaduto”. Secondo le proprie informazioni, la Waldbachschule di Offenburg è un centro di formazione e consulenza speciale con particolare attenzione all’apprendimento. Gli alunni vengono formati in 15 classi.











