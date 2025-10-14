In Germania 2mila euro al mese esentasse per i pensionati che lavorano: il piano di Merz per ridurre la crisi di manodopera qualificata
Sembra pronto a entrare nel vivo l’autunno “delle riforme” promesso dal cancelliere Friedrich Merz con l’obbiettivo di rilanciare l’economia della Germania che da diversi anni a questa parte sta affrontando una crescente stagnazione che rischia di contagiare il resto del blocco europeo: un progetto che, evidentemente, il cancelliere socialdemocratico vuole far partire puntando sui pensionati, rispolverando quel “piano pensionistico attivo” che annunciò durante la campagna elettorale.
Prima di arrivare al piano di Merz, vale la pena ricordare che attualmente la Germania si trova a fare i conti con la prospettiva – entro i prossimi 10 anni – di perdere circa il 9% della sua attuale popolazione lavorativa a causa del pensionamento di circa 4,8 milioni di lavoratori; senza che, però, vi sia la reale prospettiva di riuscire a rimpiazzare la manodopera qualificata in alcuni settori strategici che risultano poco attrattivi per i giovani.
Il piano di Merz per la crisi della manodopera in Germania: stipendio esentasse da 2mila euro per i pensionati che lavorano
A fronte di questa incerta prospettiva futura, Merz intende approvare un disegno che legge per trattenere i pensionati nel mondo del lavoro, garantendo loro incentivi fiscali per rendere la prospettiva più appetibile: una misura simile si era vista anche in Grecia, proposta e approvata nel 2023 e che nell’arco di appena 2 anni ha permesso di trattenere 250mila lavoratori in età pensionistica; tutto in cambio di un’aliquota al 10% sui redditi collegati all’attività lavorativa e del mantenimento dell’assegno pensionistico.
L’idea di Merz sembra essere, però, più ambiziosa di quella di Atene perché punterebbe a garantire uno stipendio fisso di 2mila euro al mese esentasse a tutti i pensionati che decidono di continuare a lavorare, pur continuando a pagare i vari contributi sociali al governo tedesco: una proposta che secondo il cancelliere costerà circa 890 milioni di euro annuali legati al mancato gettito fiscale dei pensionati lavoratori; mentre apporterà benefici all’intera economia grazie all’aumento di produttività.
Numerose – quasi ovviamente – le critiche al progetto tra chi ricorda che in Germania restano attivi degli incentivi che permettono di ridurre l’età del pensionamento da 67 a 63 anni, che genererebbero – peraltro – maggiori entrate al governo federale e chi ritiene che i costi stimati siano decisamente inferiori di quelli reali: secondo l’IW Institute, infatti, se tutti gli attuali lavoratori che ne avrebbero diritto (circa 340mila futuri pensionati) accettassero l’offerta, il costo sarebbe di 1,4 miliardi di euro.