Germania, un sondaggio mostra che il 60% dei cittadini è insoddisfatto del governo Merz, a pesare sulla sfiducia le promesse elettorali non mantenute

Germania, un recente sondaggio pubblicato dall’Istituto di ricerche Forsa, ha evidenziato una crescente insoddisfazione dei cittadini nei confronti del governo Merz. A soli due mesi dall’insediamento, e subito dopo l’incontro ufficiale con Trump che poteva contribuire a far riacquistare un po’ di popolarità al partito SPD, il 50% dei tedeschi continua a dichiararsi d’accordo sul fatto che il cancelliere non abbia mantenuto le promesse elettorali. In particolare, sulle misure economiche che avrebbero dovuto tagliare i costi delle bollette dell’elettricità, la riduzione della pressione fiscale e sui provvedimenti annunciati per porre maggiori limiti all’immigrazione clandestina.

Ue farà scorte di minerali, cibo e medicinali per rischio di guerra/ Ft: "Teme anche attacchi informatici"

Nonostante questi temi siano stati tra i punti chiave durante la campagna e tra gli obiettivi che più avevano conquistato la fiducia degli elettori, le politiche che attualmente il governo sta portando avanti sembrerebbero contraddire le aspettative e andare nella direzione opposta, visto l’aumento degli investimenti per la difesa e per il sostegno all’Ucraina che non ha lasciato spazio ad un rafforzamento della spesa sociale.

Senza smartphone a scuola? Studenti più attivi e concentrati/ Divieto in Olanda funziona: lo dimostra studio

Germania, calano consensi per i partiti della coalizione di governo, per il 50% Merz non ha mantenuto le promesse

Calano i consensi in Germania per la coalizione di governo, con particolare aumento dell’insoddisfazione nei confronti del cancelliere Merz, che dopo soli due mesi di lavoro viene giudicato in modo particolarmente negativo dal 50% dei cittadini per non aver saputo mantenere le promesse elettorali. La situazione che emerge dal sondaggio mostra che oltre alla delusione c’è anche un certo timore per il futuro, visto l’andamento che confermerebbe una politica più orientata verso l’aumento delle tasse e il conseguente taglio della spesa per il welfare per rientrare nel debito, come proposto anche dal governo laburista di Starmer in Gran Bretagna.

Elon Musk fonda il partito America Party e sfida Donald Trump/ "Vi restituisco la libertà": l'annuncio su X

Pesa anche nel quadro generale il sostegno all’Ucraina, riaffermato anche recentemente in sede di visita a Washington, che proseguirà anche in assenza dell’appoggio degli Usa sulle armi e che secondo molti continuerà a distogliere l’attenzione dai problemi interni per concentrarsi troppo su politiche estere. Un problema evidenziato anche in un altro sondaggio, che mostrava il 65% dei cittadini favorevoli ad una risoluzione diplomatica attraverso colloqui e non più con operazioni militari sostenute dall’Europa.