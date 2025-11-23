In Germania più del 60% dei cittadini è favorevole alla leva militare volontaria: il sondaggio di YouGov mostra un crescente supporto

Mentre sembra ormai tracciato il percorso che porterà la Germania a reintrodurre la leva militare dopo un decennio dall’interruzione dell’obbligo per i maggiorenni, un nuovo sondaggio condotto da YouGov – commissionato dalla DPA – nell’ultima settimana ha stimato che più della metà dei cittadini sarebbe favorevole all’ipotesi di dover imbracciare le armi in un possibile futuro conflitto, con la Russia indicata come nemico principale della Germania.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene precisare che allo stato attuale la Germania – a differenza dell’iniziale proposta della CDU – non intende reintrodurre la leva militare obbligatoria: l’idea sarebbe quella di rendere obbligatorio per tutti i maggiorenni maschi uno screening medico e l compilazione di un questionario nel quale indicare la loro eventuale volontà a prestare servizio militare per sei mesi; in cambio di un lauto stipendio da più di 2mila euro.

Una forma, insomma, di leva volontaria che – tuttavia – lascia anche le porte aperte anche all’obbligatorietà: se nei prossimi anni la Germania, infatti, non dovesse raggiungere il target di 260mila arruolati e 200mila riservisti, il governo potrebbe riservarsi la possibilità di introdurre un eventuale obbligo; con alcune ipotesi che parlavano di una sorta di “lotteria” per estrarre un determinato numero di 18enni che dovranno prestare servizio militare.

In Germania cresce il supporto alla leva militare: il 62% dei cittadini è favorevole all’ipotesi volontaria

Un sondaggio condotto da YouGov lo scorso giugno – quando hanno iniziato a circolare queste ipotesi sulla leva militare in Germania – aveva rilevato che il 54% dei cittadini tedeschi era favorevole all’ipotesi: la percentuale (com’è facile immaginare) cresceva fino al 66% se si guardava solo alla popolazione over 70; mentre scendeva addirittura sotto il 35% tra i giovani compresi tra i 18 e i 29 anni.

Nell’ultima rilevazione di YouGov, invece, sembra che i cittadini favorevoli alla leva volontaria in Germania siano sensibilmente cresciuti fino al 62% – non ci è dato sapere la ripartizione per classe d’età, ma possiamo immaginare sia simile a quella di giugno – con solo un misero 31% che si è detto fermamente contrario; mentre messi di fronte alla possibile obbligatorietà della leva in Germania, i pareri positivi si sono ridotti al 53 per cento, anche qui – immaginiamo – sostenuti in larga parte dei giovani che non vogliono impegnarsi in una guerra.