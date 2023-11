Germania, aiuto alle industrie per caro energia potrebbe essere illegale/ “Dovrà essere esaminato”

Il fondo da 200 miliardi di euro istituito dal governo tedesco lo scorso anno per proteggere i consumatori dai costi energetici più elevati potrebbe essere dichiarato incostituzionale in seguito a una sentenza bomba da parte della massima corte del Paese. Robert Habeck, ministro dell’Economia e vicecancelliere, ha affermato che il verdetto della Corte costituzionale della scorsa settimana potrebbe influenzare il Fondo di stabilizzazione economica, che è stato istituito dal governo per superare la crisi energetica dello scorso anno, spiega il Financial Times. “Secondo la motivazione fornita dalla Corte, la sentenza si applica sostanzialmente a tutti i fondi a lungo termine da noi istituiti perché la sua formulazione è così ampia”, ha detto ieri Habeck alla radio tedesca.

Il verdetto non fa riferimento al WSF ma le osservazioni di Habeck riflettono la preoccupazione negli ambienti governativi. La sentenza è contro una manovra di bilancio su cui il governo di coalizione ha fatto affidamento per eludere le regole fiscali tedesche: questa però avrà effetti importanti sulla spesa pubblica. Il portavoce del cancelliere Olaf Scholz ha ribadito le parole di Habeck: “In termini legali, questo è un territorio inesplorato”. Steffen Hebestreit ha proseguito: “Tutti i fondi speciali dovranno ora essere esaminati e valutati”.

Pagati 31,2 miliardi di euro dal WSF per contrastare il caro energia in Germania

Il governo di coalizione in Germania ha cercato di evitare di oltrepassare il “freno al debito” costituzionalmente sancito dal Paese, che limita i deficit di bilancio allo 0,35% del prodotto interno lordo. I fondi di emergenza promessi durante la pandemia sono stati indirizzati ad altri scopi. La regola del freno all’indebitamento, spiega il Financial Times, può essere aggirata in circostanze eccezionali ed è stata sospesa in occasione del coronavirus. La Corte costituzionale in particolare ha stabilito che la mossa del governo di stanziare 60 miliardi di euro a un fondo per il clima e la trasformazione, era illegale. I 60 miliardi di euro erano stati inizialmente stanziati per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia, ma non erano stati spesi.

Il WSF è stato istituito durante la pandemia come struttura fuori bilancio per aiutare aziende a sopravvivere al lockdown e ad altre misure di sanità pubblica imposte durante la crisi del Covid-19. Lo scorso anno, però, è stato indirizzato verso le imprese per attutire gli effetti del caro energia. Il fondo è stato infatti riproposto per aiutare le imprese e i consumatori tedeschi alle prese con l’aumento delle bollette energetiche e utilizzato per pagare un tetto di emergenza sui prezzi del gas e dell’elettricità. Il ministero Habeck ha affermato che finora sono stati pagati circa 31,2 miliardi di euro dal WSF per aiutare i consumatori con le loro bollette energetiche, di cui 11,2 miliardi di euro per il freno sui prezzi del gas e 11,6 miliardi di euro per il freno sui prezzi dell’elettricità.











