Germania, allarme senzatetto: 607.000 persone in strada/ +60% in un anno: motivi sono licenziamenti e debiti

È allarma senzatetto in Germania. Le stime del BAG relative al 2022, come riportato da NTv, rivelano che 607.000 persone hanno vissuto in strada durante l’anno. L’aumento rispetto ai mesi precedenti è pari al 60%. Il motivo è anche da ricondurre al fatto che i progetti del Governo contro il fenomeno non stanno funzionando come dovrebbero. Gli alloggi sociali, infatti, sono pochi e mal gestiti.

Le statistiche rivelano che il problema riguarda soprattutto gli stranieri, che sono i due terzi del totale. I tedeschi sono poco meno di un terzo. La differenza nell’aumento dei numeri dell’anno scorso è particolarmente evidente: mentre il numero di tedeschi senzatetto è aumentato solo del 5%, il numero di senzatetto non tedeschi è aumentato del 118%. Il motivo è da ricondurre, secondo gli esperti, all’arrivo di un ampio numero di rifugiati, soprattutto dall’Ucraina, ma anche da Siria, Afghanistan e Iraq. In molti sono piuttosto giovani. Uno su tre è ancora minorenne.

Germania, allarme senzatetto: 607.000 persone in strada, servono alloggi sociali

La maggior parte dei senzatetto stranieri in Germania non hanno mai avuto una casa dopo essere fuggiti dal loro Paese di origine. Per quelli tedeschi, invece, la questione è diversa. Secondo il BAG, i fattori scatenanti sono il licenziamento, i debiti e i prezzi alti dell’affitto. Anche i conflitti nell’ambiente di vita come la separazione o il divorzio giocano però un ruolo importante. I rischi di scivolare in strada per le persone da sole a basso reddito o i genitori single, infatti, sono più grandi.

È per questo motivo che le autorità competenti chiedono aiuti concreti al Governo. “Sono necessari legami e quotazioni per i senzatetto nel patrimonio degli alloggi sociali, così come l’acquisizione mirata di beni abitativi da parte di proprietari privati e dell’industria degli alloggi”, ha affermato Werena Rosenke, amministratore delegato del BAG. L’obiettivo, tuttavia, è anche sociale: i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti di coloro che cercano un casa ma hanno vissuto in strada dovrebbero essere abbattuti.











