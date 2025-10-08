Tre presunti uomini affiliati ad Hamas sono stati arrestati in Germania in quanto accusati di aver pianificato un attentato contro gli ebrei

Tre persone forse appartenenti ai ribelli palestinesi di Hamas sono state arrestate negli scorsi giorni in Germania. Come riferito dalla BBC, ma anche da diversi media tedeschi, le accuse nei loro confronti sono quelle di terrorismo; o meglio, stavano pianificando degli attacchi nei confronti di alcune istituzioni, sia ebraiche sia israeliane, in Germania.

Dei tre uomini accusati di essere affiliati a Hamas, due sono nati in Germania mentre uno è libanese, e tutti e tre si sarebbero procurati delle armi da fuoco, così come delle munizioni, che avrebbero poi utilizzato in vari attacchi nel Paese, come sospettano gli inquirenti tedeschi. Il trio si chiama Abed Al G., Wael F. M. e Ahmad I., fermati martedì della scorsa settimana in quel di Berlino, il giorno prima dello Yom Kippur, una delle celebrazioni più sentite nel calendario ebraico ed evento che fu scenario di un attacco a Manchester, presso la sinagoga locale. Hamas, intervenendo sulla questione, ha negato qualsiasi collegamento con i tre arrestati, ma i sospetti che il trio facesse parte del gruppo palestinese restano.

GERMANIA, 3 PRESUNTI AFFILIATI AD HAMAS ARRESTATI: LA NOTA DELLA PROCURA

Sulla vicenda è intervenuto anche il procuratore federale che ha fatto chiarezza diffondendo una nota attraverso cui ha fatto sapere che i tre arrestati sono stati trovati in possesso di diverse pistole ma anche di un fucile AK-47, storica arma utilizzata negli anni addietro in Russia e molto “di moda” in Medio Oriente, così come diverse munizioni.

Secondo chi indaga quelle armi erano destinate proprio ad attacchi sul suolo tedesco contro obiettivi ebraici e israeliani. Lle armi avrebbero permesso agli inquirenti di catturare il trio, visto che i due tedeschi e il libanese si trovavano a Berlino, per scambiarsi gli armamenti. Una volta scattati gli arresti, sono state eseguite anche delle perquisizioni a Lipsia e Oberhausen, presumibilmente le città di residenza o di alloggio dei tre sospettati.

Come detto sopra, Hamas ha negato qualsiasi affiliazione con il trio, parlando di accuse “infondate”, il cui solo scopo sarebbe quello di “minare la simpatia del popolo tedesco per il popolo palestinese”.



GERMANIA, 3 PRESUNTI AFFILIATI AD HAMAS ARRESTATI: ATTACCHI IN AUMENTO DA DUE ANNI

Lo stesso gruppo di ribelli ha precisato anche che la sua politica è quella di limitare le proprie attività a ciò che considera territorio palestinese; di conseguenza, non è solito agire all’estero. Ricordiamo che negli ultimi due anni, da quando è scoppiata la guerra a Gaza, sono aumentati gli attacchi e gli attentati sul suolo tedesco e già lo scorso febbraio quattro membri di Hamas erano stati processati proprio a Berlino, accusati di aver pianificato attacchi contro siti ebraici in Europa.

Secondo Alexander Dobrindt, ministro federale degli Interni tedesco, la Germania è diventata un’area in cui operano presunti terroristi, e ha invitato le autorità a essere pronte a difendere il Paese da questa minaccia. La BBC ricorda che comunque – come già accennato sopra – Hamas difficilmente agisce fuori dai confini della Palestina e di Israele; di conseguenza, non è da escludere che i tre fermati non siano effettivamente membri di Hamas, ma semplicemente simpatizzanti del gruppo o della causa palestinese.

Ricordiamo che proprio ieri si è tenuto il triste anniversario dello scoppio della guerra a Gaza, iniziato il 7 ottobre del 2023, due anni e un giorno fa: proprio i ribelli entrarono in azione uccidendo più di 1.000 persone e rapendone diverse centinaia, fra cui diverse persone che ancora oggi sono in detenzione in Palestina. La scorsa settimana il presidente americano Donald Trump ha annunciato il piano di pace, che però è legato strettamente al rilascio degli ostaggi: si inizia forse a vedere la luce in fondo al tunnel.