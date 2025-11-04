L'auto del politico di Afd Bernd Baumann è stata incendiata ad Amburgo e si sospetta possa essere stato qualche gruppo di estrema sinistra

Il politico tedesco Bernd Baumann, direttore generale del gruppo parlamentare dell’AfD al Bundestag, ha visto la propria auto andare in fumo. La sua vettura è stata infatti ritrovata incendiata, così come altri veicoli parcheggiati a fianco, nel quartiere di Amburgo di Othmarschen, nella notte fra domenica e lunedì. Secondo quanto riferito dalla Bild, Baumann è stato svegliato dalla sicurezza alle ore 5:00 del mattino, per poi essere informato dell’incendio, ma l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 3:20, quindi circa un paio d’ore prima.

Come si nota dal video che trovate qui sotto, sono state diverse le vetture bruciate, ma le fiamme sarebbero partite da una in particolare, molto probabilmente una BMW: a quel punto il rogo si è rapidamente propagato anche ad altre tre vetture, più una quinta che è risultata danneggiata, seppur solo parzialmente. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l’incendio sarebbe stato appiccato in maniera intenzionale e un portavoce della polizia ha fatto sapere che è in corso un’indagine per cercare di capire cosa sia accaduto e individuare i responsabili. Finora non sono emersi indizi, anche perché le prime ricerche non hanno dato alcun esito positivo.

INCENDIATA L’AUTO DEL POLITICO BERND BAUMANN: SI INDAGA PER REATO DI MATRICE POLITICA

La cosa certa è che l’inchiesta è stata affidata al Servizio di Sicurezza dello Stato, all’interno delle forze di polizia che è responsabile dei reati di matrice politica. Stando a quanto raccolto dalla Bild, l’auto bruciata apparterebbe alla moglie di Baumann e, secondo le prime indiscrezioni, chi ha appiccato il fuoco potrebbe far parte di qualche gruppo di estremisti di sinistra. Dirk Nockemann, capogruppo parlamentare dell’AfD ad Amburgo, ha denunciato il “terrorismo di sinistra” in una dichiarazione, definendo l’attacco “un altro punto culminante di una serie di attacchi di estrema sinistra contro i politici dell’AfD”, invocando “un’indagine rapida e approfondita”.

Sempre il quotidiano tedesco ricorda che, di recente, Bernd Baumann è stato oggetto di minacce concrete e il suo indirizzo di casa è stato pubblicato online. Inoltre, sono stati distribuiti volantini e affissi adesivi nel suo quartiere. Va precisato che quello avvenuto pochi giorni fa non è il primo incendio doloso registrato di questo tipo in quel di Amburgo. Lo scorso mese di giugno, infatti, alcuni ignoti avevano appiccato il fuoco a due Mercedes presso il quartiere Groß Flottbek, nella zona ovest della città.

INCENDIATA L’AUTO DEL POLITICO BERND BAUMANN: I PRECEDENTI SOSPETTI

Quel rogo fu rivendicato da alcuni estremisti di sinistra attraverso una piattaforma online, con l’obiettivo di prendere di mira un noto uomo d’affari, sbagliando però vettura e danneggiando persone che nulla c’entravano con il rogo. Il giorno dopo, invece, un altro rogo doloso ai danni di alcune auto sempre nella città anseatica, precisamente nel quartiere Nienstedten, con le fiamme che hanno bruciato una Mini e una Saab, parcheggiate nella proprietà di Kajetan von Mentzingen, direttore dell’azienda tecnologica “Vincorion”, attiva, tra l’altro, nel settore della difesa.

Ecco perché sono molti quelli che si dicono convinti che il rogo di questi giorni non sia stato un incidente ma un atto doloso, con l’intento di prendere di mira il politico dell’AfD. La polizia è alla ricerca di alcuni testimoni che potrebbero contribuire alle indagini, fornendo informazioni su eventuali avvistamenti sospetti; nel frattempo, sta cercando di comprendere se vi siano delle telecamere in zona che hanno registrato quanto accaduto. Sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, sempre che, alla fine, si sappia qualcosa.