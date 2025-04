Dopo diversi mesi in cui da parte delle potenze occidentali non sono più arrivati allarmi in merito a qualche presunto futuro attacco all’Europa o alla Nato da parte della Russia di Vladimir Putin, il tema è stato recentemente di nuovo sollevato dal capo della difesa federale della Germania Carsten Breuer nel corso di un’intervista con il quotidiano tedesco Welt nella quale si è detto certo che l’obbiettivo del presidente russo da diversi anni a questa parte rimanga quello di infliggere un duro attacco alla Nato; il tutto peraltro mentre la Germania si trova al centro di complessi (e costosi) sforzi per aumentare la sua potenza militare e le capacità difensive.

Partendo proprio dal tema del riarmo della Germania, il generale Breuer al Welt ha precisato che il suo principale obbiettivo attualmente resta quello di “garantire rapidamente la prontezza operativa delle truppe” tedesche, sfruttando “tutti i mezzi disponibili sul mercato”: inizialmente – ha precisato – punterà sulla produzione interna al suolo tedesco e sugli acquisti “in Europa”, ma dati i “tempi stretti” ritiene anche fondamentale ragionare su eventuali acquisti di armi, munizioni ed armamenti “dagli Stati Uniti”.

Il capo dell’esercito della Germania: “Se Putin attaccasse i Paesi Baltici gli USA fornirebbero sicuramente supporto”

Il riarmo della Germania – ha precisato ancora il generale Breuer – deve essere completato “entro il 2029” perché secondo il suo parare sarà in quel momento che la Russia avrà una potenza militare tale da condurre “un attacco convenzionale su larga scala (..) sul territorio della Nato“: secondo il generale – infatti – Putin ambisce chiaramente a “indebolire e distruggere” l’Alleanza Atlantica, “screditando la forma sociale occidentale”.

Le prove a carico di questa affermazione – spiega ancora il capo dell’esercito della Germania – sono da ricercare nel fatto che la Russia abbia aumentato il suo capitale umano di soldati ad oltre 1,5 milioni di unità pari – entro il prossimo anno – al doppio di quelle che aveva prima dell’invasione dell’Ucraina, con “circa 1.500 carri armati vengono prodotti ex novo” ogni anno “e i magazzini pieni di munizioni”; mentre interpellato sulla reazione degli USA a fronte di un eventuale attacco russo contro i Paesi Baltici, si è detto certo che saranno “assolutamente” pronti a contribuire alla loro difesa.