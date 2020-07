Germania, Baden-Württemberg vieta burqa a scuola/ “Non è espressione società libera”

Il governo del Baden-Württemberg (uno dei sedici Stati Federati della Germania) ha deciso di vietare l’uso del burqa e anche del niqab agli studenti nelle scuole: con una decisione arrivata martedì scorso, il governatore Winfried Kretschmann, esponente dei Verdi, ha spiegato la ratio di questa scelta con la necessità di perseguire l’obbiettivo di una società libera: va ricordato che nello Stato Federato già da tempo vigeva il divieto per gli insegnanti di indossare questi indumenti in cui sono praticamente visibili solo gli occhi e che sono utilizzati della donne islamiche di stretta osservanza ortodossa. Secondo Kretschmann, infatti, era tempo di prendere una decisione in tal senso pur ammettendo che i casi di donne che indossavano il burqa o il niqab tra i banchi di scuola in Germania sono comunque molto rari: tuttavia la scelta del governo del Baden-Württemberg al momento non riguarda gli adulti.

IL BADEN-WURTTEMBERG VIETA NIQAB E BURQA A SCUOLA: ECCO PERCHE’

Come ha precisato ancora lo stesso Kretschmann, nel caso degli adulti si pongono problemi di altra natura ed è anche per questo motivo che il suddetto divieto di indossare questi indumenti a scuola riguarderà unicamente le scuole primarie e secondarie che in Germania coinvolgono gli studenti non maggiorenni e compresi nella fascia d’età tra i sei e i sedici anni. Quali saranno le reazioni a questa decisione? A sorprendere in questo caso è il fatto che sia stato comunque l’esponente di un partito progressista quali sono i Verdi tedeschi (anche se con alcune divisioni e distinguo al proprio interno) ad approvare una decisione in tal senso mentre se si dà un’occhiata al quadro della politica nazionale sono soprattutto le forze conservatrici come alcuni esponenti della CDU di Angela Merkel a chiedere a gran voce il divieto di indossare il “velo integrale” non solo a scuola ma in tutto il Paese.



