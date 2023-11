Germania: bilancio pubblico nel caos/ Lindner verso la quarta sospensione del freno al debito

In Germania sembra incrementarsi sempre di più il caos che da tempo sta gravando attorno al bilancio pubblico. Emblematico di tutta questa situazione è, soprattutto, la condanna da parte dell’Alta Corte tedesca contro Olaf Scholz e il suo governo inflitta nei giorni scorsi per un trasferimento, definito illecito, di 60 milioni avvenuto nel 2021 alla fine dell’emergenza covid e che avrebbe, sempre secondo la corte, infranto il regolamento tedesco che impone di non incrementare il debito pubblico.

E proprio l’incremento del debito pubblico è al centro del nuovo caos che colpisce il bilancio della Germania. Secondo la legge tedesca durante una legislazione non si possono, fuorché in seguito a emergenze eccezionali, prevedere interventi che potrebbero aumentare il debito pubblico di oltre lo 0,35% del valore del Pil. Nella giornata di oggi, tuttavia, una fugace dichiarazione Christian Lindner sta facendo ipotizzare che la Germania si appellerà nei prossimi giorni proprio a quegli eventi eccezionali per aumentare il debito. Non c’è ancora nulla di chiaro o di definito, e lo stesso Lindner si è guardato bene, per ora, dal citare questa possibilità, ma pare se non altro sospetto che sia intenzionato a presentare mercoledì prossimo, un budget supplementare per l’anno corrente, peraltro a pochissimi giorni di distanza dal buco di 60 milioni causato dalla sentenza dell’Alta Corte.

Le parole di Lindner tra debito e budget

Insomma, non è ancora chiaro se la Germania punterà ad incrementare il debito, ma è una circostanza piuttosto plausibile. Lindner, infatti, ha detto che “d’intesa con la cancelliera federale e la vicecancelliera, presenterò la prossima settimana un budget supplementare per quest’anno” al fine di porre “su una base costituzionale sicura” le nuove spese che saranno fatte, come il tetto massimo ai prezzi di elettricità e gas.

Un portavoce dello stesso Lindner, invece, ha detto la Germania “proporrà una risoluzione al parlamento per dichiarare una situazione di emergenza straordinaria per il 2023″. Proprio questa risoluzione potrebbe costituire la base per incrementare il debito oltre lo 0,35% del Pil, dato che il territorio tedesco risulterebbe ai fini legali in una situazione emergenziale, peraltro la quarta in altrettanti anni. Solamente la maggioranza del Parlamento potrà dare il via libera all’incremento, ma dato il buco da 60 milioni e i necessari interventi economici, è plausibile che lo confermerà.

