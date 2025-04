Per la prima volta dopo oltre 10 anni di primato la Germania nel primissimo trimestre del 2025 non è stata il primo stato europeo per richieste di asilo presentate dai migranti, spodestata dalla Francia e dalla Spagna che ora occupano le prime due posizioni nella rilevazione europea: a dirlo è stato un report dell’Eurostat che per ora è stato presentato solamente in sede della Commissione europea, anticipato dal quotidiano Welt am Sonntag e successivamente confermato anche della ministra degli Interni della Germania Nancy Faeser che – quasi naturalmente – ha ricollegato il calo nelle richieste di visti per ragioni umanitarie al successo delle politiche che lei stessa ha messo in campo per invertire i dati sui migranti.

Dal report dell’istituto statistico europeo emerge che in questi primi tre mesi dell’anno la Germania ha registrato un totale di poco più di 37mila domande di asilo, nettamente inferiori alle quasi 41mila registrare in Francia e alle 39mila della Spagna: il calo complessivo per Berlino è pari al 41% rispetto ai dati dello scorso anno, con una tendenza che non si rilevava dall’ormai lontano 2011, anno in cui il territorio tedesco è diventato quello maggiormente ambito dai migranti dopo anni di predominio francese.

In Germania cala il numero di richieste di asilo: dalla Siria gli arrivi sono diminuiti di oltre il 50%

Naturalmente per capire se il trend in calo dei visti in Germania è sistemico si dovrà attendere la fine del 2025 che ci permetterà di conoscere i dati definitivi ed ufficiali, ma nel frattempo la ministra Faeser ha attributo il provvisorio calo al “pacchetto forte di misure e azioni” messe in campo nel corso dell’ultimo periodo in piena collaborazione con l’Unione Europea; mentre a ben guardare il dato si potrebbe spiegare soprattutto grazie alla diminuzione del 56% delle richieste provenienti dalla Siria, collegate alla caduta del governo in mano ad Assad.

Guardando – infatti – al 2024, i dati Eurostat ci parlano di una Germania che ha accolto in totale più di 229mila richieste di asilo, con il 16% imputabile proprio ai siriani (superiori solamente ai venezuelani e agli afgani): si trattava del numero più alto d’Europa, mentre la Spagna e l’Italia che avevano ricevuto – rispettivamente – 164mila e 151mila richieste con la Francia quarta con appena 130mila domane; il tutto per un totale europeo di esattamente 912mila domande in forte calo rispetto a quelle 1,04 milioni del 2023.