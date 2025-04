Per la prima volta nella storia della Turingia, un candidato dell’AfD, partito di estrema destra tedesco, ha ottenuto un seggio nella Corte Costituzionale dello Stato, un episodio che determina un passaggio fondamentale nello scenario politico tedesco: infatti, con l’elezione di Bernd Falk Wittig, il partito sovranista ribadisce in modo chiaro la sua influenza all’interno delle istituzioni, utilizzando il proprio ruolo centrale nel parlamento regionale per stabilire un controllo sempre più esteso e capillare sulle decisioni politiche e giuridiche.

Sondaggi politici 2025/ FdI 30%, Schlein non sfonda, pari FI-M5s. Guerra Ucraina, solo 19% allineato con UE

Questo risultato, raggiunto grazie al sostegno di due terzi dell’assemblea legislativa, mette in luce non solo la capacità dell’AfD di gestire e coordinare le dinamiche parlamentari, ma induce anche a una riflessione sulla fragilità delle strutture democratiche, quando queste si trovano sotto la pressione di un partito con tendenze autoritarie: l’approdo di Wittig alla Corte Costituzionale non è solo una vittoria sul piano simbolico e concettuale, ma l’inizio di un’espansione strategica più ampia, con l’obiettivo di affermare una presenza diffusa e radicale in tutti gli ambiti decisionali dello Stato.

Dazi USA nel 2022 superiori contro Italia, UK, Francia/ Continuità Biden-Trump e il nodo del debito pubblico

Se da un lato l’AfD rievoca a gran voce il diritto di rappresentanza in base al consenso elettorale ricevuto, dall’altro le forze democratiche del Paese mettono in guardia sulla possibilità di una minaccia populista, che potrebbe sconvolgere irreversibilmente i valori fondamentali della Repubblica Federale.

Germania e AfD: un’ombra lunga sulla democrazia tedesca

L’elezione di Wittig, oltre ad aumentare la presenza dell’AfD nelle istituzioni, crea un precedente storico per il sistema giudiziario tedesco, tradizionalmente basato su un equilibrio sottile e precario tra indipendenza della magistratura e tutela dei principi costituzionali.

Dazi Trump: quali Stati colpiti/ Tariffe 20% UE, 34% Cina, niente Russia. Von der Leyen risponde (a parole)

In un contesto di forte polarizzazione e frammentazione politica, l’introduzione del partito sovranista nelle alte sfere della giustizia statale solleva perplessità sulla solidità democratica della Germania, un Paese che, proprio per il suo passato macchiato dalla dittatura nazista, ha sempre cercato di mantenere una netta separazione tra il potere politico e l’apparato giudiziario.

Il fatto che l’AfD sia riuscita a portare il proprio candidato al successo elettorale – grazie alla sua capacità di bloccare qualsiasi decisione che richieda una maggioranza qualificata – è un chiaro segnale di un fenomeno più vasto, in cui le forze populiste utilizzano strategie legislative impattanti e aggressive per imporsi in quei campi in cui il consenso elettorale, da solo, non basterebbe.

Mentre la CDU cerca di fare da mediatore per scongiurare un totale sconvolgimento degli equilibri istituzionali, le altre formazioni politiche denunciano il rischio di una “normalizzazione” dell’AfD, il cui ingresso nelle istituzioni potrebbe legittimare, in prospettiva futura, posizioni ideologiche radicali e pericolose per la solidità democratica della Germania.

La grande preoccupazione è che questo possa non essere un caso isolato, ma l’inizio di un’invasione strutturata nei nuclei vitali della Repubblica Federale, con conseguenze difficili da gestire e prevedere, ma possibilmente capaci di stravolgere in modo incontrovertibile la stabilità politica e sociale del Paese.