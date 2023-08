Germania, con nuova legge si può cambiare sesso ogni anno/ “Diventare trans sarà più facile”

Germania verso approvazione legge per facilitare cambio di genere (ma ci si può ripensare)

Una legge che faciliterebbe le pratiche per cambiare identità di genere è in dirittura d’arrivo in Germania. Manca solo l’approvazione del Parlamento tedesco. Se questa legge venisse approvata, si tratterebbe di un passo avanti importante per le persone transgender. Proprio mercoledì scorso, il consiglio dei ministri tedesco ha approvato un disegno di legge per rendere più facile per le persone transgender e non binarie di cambiare il proprio nome e il proprio genere nei documenti ufficiali.

Timmermans lascia la Commissione Ue/ Von der Leyen: “Lavoro instancabile sull’ambiente”

Un’idea nata dall’esigenza di rendere la vita più facile a “un piccolo gruppo per il quale questa norma ha una grande importanza”, spiega il ministro della Giustizia, Marco Buschmann. Come dicevamo la legge deve ancora essere approvata dal Parlamento tedesco ed, in caso positivo, porrebbe fine alle lunghe burocrazie (poste però proprio per scoraggiare dal prendere una decisione, così importante e impattante come la transizione di genere, “alla leggera”). Il progetto di legge prevede che la richiesta di modifica debba essere registrata tre mesi prima della auto-dichiarazione: dopo la modifica però è previsto un periodo di “blocco” di un anno per una nuova modifica, riporta il DW (Deutche Welle) citando fonti del Governo tedesco. Ciò significa che è comunque possibile ripensarci per valutare al meglio se l’opzione del cambio di genere sia realmente la soluzione migliore. Sul tema si è già fatta sentire l’opposizione conservatrice, che ha ampiamente criticato la riforma al vaglio del governo tedesco.

Svezia a caccia di spie della Russia/ "Interferenze non diminuite dopo invasione Ucraina"

La legge “facilita genere” nel resto d’Europa: com’è la situazione?

Ma nel resto d’Europa come vanno le cose? Sulle orme della Germania, altri paesi stanno intraprendendo o hanno intrapreso questo percorso. Ad esempio la Spagna ha approvato, il 13 febbraio scorso, una legge che autorizza le persone di età superiore ai 16 anni a cambiare legalmente il proprio genere senza dover essere per forza supervisionati da un medico.

Molteplici sono state le critiche e a stretto giro la Corte costituzionale spagnola si troverà ad esaminerà il ricorso legale presentato da Vox, il partito di destra che si oppone alla legge. Anche la Scozia ha approvato un disegno di legge “facilita genere”, che permetterebbe appunto alle persone transgenere di cambiare il loro nome e la designazione di genere sui documenti ufficiali, eliminando lunghe procedure burocratiche.

Stipendi, direttiva Ue cancella segreto salariale/ A chi si applica e cosa prevede "diritto all'informazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA