Le auto elettriche in Germania stanno vivendo una fase decisamente complicata. Da quando il governo ha tolto gli incentivi le quote di mercato sono diminuite e a luglio 2024 il market share ha segnato un -37% su base annua, rispetto a luglio del 2023. Come fa notare Carscoops si tratta del più alto calo di elettriche da quando sono stati eliminati gli aiuti statali, lo scorso mese di dicembre, e ovviamente le aziende sono preoccupate, tenendo conto degli ingenti investimenti effettuati sull’elettrificazione.

Secondo i dati dell’Autorità federale per i trasporti tedesca, il totale di vetture vendute a luglio 2024 è stato pari a 238.263 nuove, -2,1% su base annua di cui 83.405 auto a benzina, praticamente stabili (+0,1%), quindi 79.870 ibride e plug-in (+18,4%), 43.107 diesel (+1,4%), 30.762 elettriche (-36,8%), con l’aggiunta di 1.078 auto a GPL, in crescita dell’8,8 per cento.

GERMANIA, AUTO ELETTRICHE IN CALO: QUOTA AL 12,9%

Ad oggi la quota di mercato delle auto elettriche in Germania è del 12,9 per cento, non una fetta di mercato così negativa ma in ogni caso in forte decrescita senza incentivi, visto che un anno fa di questi tempi era pari al 20 per cento.

Dopo un primo trimestre lento in Germania (-16,4% nelle vendite di BEV), si sperava in una ripresa delle auto elettriche nel secondo ma in realtà, i dati sono peggiorati. A complicare la situazione, il fatto che il 70% dei concessionari non accetta più auto elettriche usate in permuta; chiaro indizio di come le green siano in particolare sofferenza dalle parti di Berlino, Monaco di Baviera e via discorrendo. Secondo gli analisti, il problema è sempre lo stesso.

GERMANIA, AUTO ELETTRICHE NON TIRANO: MANCANO LE LOW COST

Al di là dell’eliminazione degli incentivi, mancano le auto elettriche accessibili in Germania, le green low cost, anche se in realtà la situazione sta cambiando rispetto a soltanto qualche anno fa, tenendo conto ad esempio della presenza sul mercato della piccola Dacia Spring 2024, in vendita in Germania a meno di 20.000 euro, ma anche di altre vetture tutto sommato dai prezzi accessibili come ad esempio la Citroen e-C3 che costa 23.900 euro con un’autonomia di 320 km, ma anche la Fiat 600e, che si acquista con 30.000 euro o la 500e. In arrivo poi la Fiat Grande Panda, che dovrebbe avere un prezzo molto simile alla francese, senza dimenticarsi poi di tutte le piccole low cost che popoleranno il mercato nei prossimi anni.

Certo è che la situazione auto elettriche in Germania sembrerebbe crollare verso il baratro e Constantin Gall, consulente presso Ernst & Young (EY), ha commentato: “L’aumento della mobilità elettrica si sta rivelando finora insostenibile. Il mercato ha perso ogni slancio e molti clienti dubitano sulle prospettive delle auto elettriche”. Volkswagen ma anche Audi e Mercedes hanno annunciato nuovi investimenti nei motori termici: l’esplosione delle auto elettriche in Germania sembra ancora molto lontana.