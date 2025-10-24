AfD fa spionaggio per la Russia? Caos in Germania per il caso Turingia, l'accusa è di cercare di ottenere dati sensibili da trasmettere

Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) resta ancora nell’occhio del ciclone in Germania, stavolta per l’accusa di aver trasmesso informazioni sensibili alla Russia. A destare i sospetti è la sollecitudine di Ringo Mühlmann, deputato dell’AfD in Turingia e portavoce del partito per le questioni interne: nel giro di un anno ha presentato 47 interrogazioni parlamentari su temi molto specifici e delicati, riguardanti aspetti tecnico-logistici come i movimenti dei trasporti militari, la difesa contro i droni, l’approvvigionamento idrico, le infrastrutture digitali ed energetiche e i sistemi di sicurezza regionali.

Tra i servizi segreti e il governo locale è scattato l’allarme: infatti, il ministro dell’Interno della Turingia, il socialdemocratico Georg Maier, ai microfoni di Handelsblatt ha accusato l’AfD di essere il “braccio lungo di Putin” e di rappresentare una minaccia anche per la sicurezza esterna della Germania.

In particolare, il sospetto è che il partito tedesco agisca come strumento di Mosca, chiedendo dati sensibili che poi finirebbero nelle mani dei russi, poiché si tratta di informazioni che potrebbero essere utilizzate nella guerra ibrida.

La questione non riguarda solo la Turingia, poiché casi simili sono stati segnalati anche in altri Länder dell’Est e perfino al Bundestag, stando all’inchiesta giornalistica condotta dal Frankfurter Allgemeine Zeitung – sebbene la Turingia resti un punto critico, essendo uno snodo verso l’Est, in particolare verso l’Ucraina.

LA SMENTITA DI AFD E I SOSPETTI DELL’INTELLIGENCE

L’AfD, dal canto suo, ha respinto le accuse definendo “assurdi” i sospetti e parlando di “bizzarre teorie cospirative”, sostenendo che le domande rientrano nella normale attività di controllo parlamentare, “un pilastro del controllo democratico”. Il leader più radicale del partito, Björn Höcke – ritenuto il capo della corrente estrema in Turingia – ha attaccato Maier definendolo un “disadattato politico”.

Ma la questione preoccupa da tempo i servizi segreti tedeschi, secondo i quali alcuni deputati nazionali dell’AfD, legati alla Russia o alla Cina, userebbero il diritto di presentare interrogazioni parlamentari per favorire regimi autoritari. È già accaduto con Maximilian Krah, ex capolista alle elezioni europee, condannato per spionaggio perché impiegava un agente cinese come portaborse.

Per Marc Henrichmann, presidente della commissione parlamentare che controlla le attività di intelligence e membro della CDU del cancelliere Merz, l’AfD è sotto l’influenza russa: “La Russia, ovviamente, sfrutta la sua evidente influenza in Parlamento, soprattutto sull’AfD, per spiare e raccogliere informazioni sensibili”.

Anche Konstantin von Notz, dei Verdi e vicepresidente della stessa commissione, ha accusato l’AfD di essere al servizio dei regimi autoritari: “L’AfD danneggia il nostro Paese, si trasforma nel portavoce dei dittatori di questo mondo e porta le loro narrazioni nel dibattito pubblico e nel nostro Parlamento”, ha dichiarato a Handelsblatt. Jens Spahn, capo del gruppo parlamentare del blocco conservatore CDU/CSU, ha infine dichiarato alle emittenti RTL e ntv che “Putin voterebbe AfD”.