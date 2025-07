Un treno è deragliato in Germania: secondo le primissime informazioni ci sarebbero molti morti e feriti e le cause non sarebbero ancora chiare

È deragliato per ragioni ancora da comprendere un treno regionale in Germania partito da Sigmaringen e che era diretto nella vicina Ulm, nei pressi della città di Zwiefaltendorf con a bordo – secondo le primissime informazioni – almeno un centinaio di passeggeri che proprio in queste ore stanno venendo progressivamente evacuati dalla locomotiva; mentre così come non si conoscono le cause dell’incidente, non si sa neppure quanti siano effettivamente i feriti o i morti.

La notizia è riportata dalle maggiori agenzie e testate della Germani che stanno faticando – a loro volta – a comprendere nel dettaglio quanto accaduto e come stiano procedendo le operazioni, fermo restando che nell’area sono accorse decine e decine di autorità di ogni tipo tra le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i sanitari, con il Ministro degli Interni del Baden-Württemberg – la regione in cui è deragliato il treno – Thomas Strobl che ha fatto sapere di starsi recando a sua volta nella zona.

Cosa sappiamo sul treno deragliato in Germania: le autorità parlano di molti morti e feriti

Come dicevamo prima, per ora le informazioni sul treno deragliato in Germania sono ancora piuttosto poche e raffazzonate, ma sappiamo che tutto sarebbe capitato attorno alle ore 18:10 nei pressi della città di Zwiefaltendorf: la locomotiva coinvolta – fa sapere il quotidiano Spiegel – sarebbe della compagnia Deutsche Bahn e stava percorrendo la linea 55 sul binario unico che porta a Ulm, quando improvvisamente le carrozze sono uscite dai binari schiantandosi al suolo.

A bordo del treno deragliato in Germania si trovavano – anche qui, stando alle prime informazioni – almeno un centinaio di persone e per ora le autorità si sono limitate a parlare di “molte persone” che sono rimaste ferite o sono morte, ma senza precisare alcun numero: stando a quanto riporta sempre lo Spiegel i vagoni deragliati sarebbero almeno 2 e qualcuno ritiene che la probabile causa sia da imputare ai forti temporali che stanno interessando l’area.

