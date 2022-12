Germania, due ragazze accoltellate: una morta, l’altra è grave/ Fermato un uomo

Aggressione brutale in un piccolo paesino della Germania: due ragazze di 13 e 14 anni che stavano andando a scuola sono state accoltellate da un uomo. Le due adolescenti sono finite in ospedale in condizioni gravissime, poi una delle due è morta. Nel frattempo, l’aggressore è stato fermato, ma non è stato ancora chiarito il movente. L’agguato è avvenuto a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuerttenberg. Dopo l’attacco, l’uomo era riuscito a rifugiarsi in una casa nei paraggi, ma grazie alle segnalazioni di testimoni oculari che avevano assistito all’attacco e che avevano lanciato l’allarme, la polizia ha fatto irruzione nell’abitazione, fermando tre uomini.

“Partiamo dal presupposto che l’aggressore si trovi tra di essi“, ha dichiarato il portavoce della polizia. Tra gli aspetti da chiarire di questa vicenda anche se l’uomo conoscesse le vittime. La polizia tedesca, comunque, non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Il portavoce si era limitato a dire alla Bild che erano ferite gravemente, poi la notizia del decesso di una delle due.

RAGAZZE ACCOLTELLATE IN GERMANIA: MOVENTE IGNOTO

L’aggressione avvenuta a Illerkirchberg, paesino di circa 4.700 abitanti nel distretto di Alb-Donau, fra Stoccarda e Monaco di Baviera, si è verificata alle ore 7:30 del mattino. Stando a quanto riportato dalla Bild, le due ragazze stavano andando a prendere l’autobus per recarsi a scuola. Inoltre, il quotidiano tedesco riferisce che l’aggressore si sia rifugiato in un centro per migranti. Comunque, è stata dispiegata una task force speciale e gli uomini arrestati devono essere interrogati. L’attacco ha inevitabilmente suscitato orrore a Illerkirchberg. Il comune è sotto shock, ha dichiarato il sindaco Markus Häußler, secondo la radio Südwestrundfunk. Le famiglie colpite saranno sostenute. Ci sono poi molti aspetti da chiarire. “Non abbiamo ancora altre informazioni“, ha dichiarato il portavoce, annunciando poi che sarebbe arrivato un comunicato esaustivo sull’aggressione terribile che scuote la Germania.

