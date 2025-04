È di questi giorni la notizia del decreto di espulsione dalla Germania nei confronti di quattro attivisti pro-Palestina che avevano preso parte alle ampie proteste contro la guerra a Gaza che erano scoppiate a Berlino, intimandogli di lasciare entro pochi giorni il suolo tedesco e – in un solo caso – quello dell’intera area Schengen per almeno due anni: una decisione – peraltro – alla quale si erano opposti anche gli alti funzionari dell’immigrazione, scavalcati dal Senato che ha deciso di procedere (comunque legalmente) con i decreti di espulsione dalla Germania nonostante non esista alcuna condanna penale a carico di nessuno dei quattro soggetti e non sembrino sussistere i requisiti legali per la procedura.

Partendo dal principio, i quattro attivisti pro-Palestina bersagliati dal senato tedesco sono Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien e Roberta Murray, provenienti – in ordine – da Stati Uniti, Polonia e – gli ultimi due – Irlanda, da tempo residenti legalmente sul suolo tedesco per ragioni di studio o lavoro: le accuse mosse a loro carico sono disparate e sono relative al sit-in alla stazione berlinese, ad un blocco stradale nella medesima città e all’occupazione della libreria universitaria locale; circostanza, quest’ultima, contestata a tutti e tre con la sola accusa di aver partecipato ad una ‘azione di gruppo coordinata‘.

Le altre accuse mosse dal Senato della Germania vanno dall’aver accusato un’agente di polizia di essere “fascista”, fino all’uso dello slogan – dichiarato illegale sul suolo tedesco – “dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”; passando per il tentativo di impedire un arresto trattenendo un agente per un braccio ed arrivando fino all’accusa – non suffragata da alcuna prova differente alla loro presenza alle manifestazioni a Berlino – di essere dei sostenitori di Hamas, gruppo dichiarato “organizzazione terroristica” dal governo federale.

Germania, attivisti pro-Palestina espulsi: il dipartimento federale dell’immigrazione ritiene infondate le basi legali del decreto

Interpellato sull’espulsione dal quotidiano The Intercept, il presidente del comitato sui diritti dell’immigrazione dell’Ordine degli avvocati della Germania – Thomas Oberhäuser – ha spiegato che stando alle sole accuse formalmente espresse contro gli attivisti non ci sarebbero ragioni legali per procedere con il decreto: infatti – spiega – non si sono condanne penali contro nessuno dei quattro (requisito fondamentale per la legge tedesca se non si tratta di immigrazione illegale) e questo rende l’espulsione ampiamente sproporzionata rispetto ai reati contestati, lasciando facilmente intendere che si tratti di una pena legata alle “loro convinzioni politiche”.

A difendere due dei quattro attivisti espulsi dalla Germania ci penserà l’avvocato Alexander Gorski che al medesimo quotidiano ha spigato che dal suo punto di vista si tratta di un tentativo di mettere “a tacere il dissenso politico” bersagliando lo “status di migrante dei manifestanti”; sottolineando che le accuse mosse dal Senato sarebbero sia “vaghe” che “completamente infondate” ed unitamente al fatto che nessuno degli attivisti aveva dei “precedenti penali” la narrazione del “pericolo imminente” – almeno, dal suo punto di vista – sarebbe del tutto forzata.

A suffragare la tesi di Gorski e Oberhäuser sugli attivisti pro-Palestina – peraltro – ci sarebbe anche il parere dei funzionari dell’immigrazione che trovandosi a decidere se concedere l’espulsione hanno sollevato dubbi sull’esistenza di una “base legale” necessaria a procedere con il decreto: parere sollevato dal Senato che ha emesso comunque il decreto, spiegando (rivela sempre Interceptor) che i senatori “esercitano una supervisione tecnica” sul dipartimento dell’immigrazione e detengono “l’autorità di emanare direttive” anche senza la sua autorizzazione.