Germania, giornalista condannato a 7 mesi di carcere e multa del 60% del reddito per un meme satirico sul Ministro degli Interni del partito SPD Nancy Faeser. I giudici del tribunale distrettuale di Bamberg hanno emesso il verdetto che reputa colpevole di diffamazione il caporedattore del quotidiano online Deutschland-Kurier, David Bendel, per una vignetta creata con l’intelligenza artificiale e pubblicata nel 2024, che aveva come protagonista la ministra dei socialdemocratici con in mano un cartello nel quale c’era scritto “Odio la libertà di parola“.

L’immagine in questione era stata modificata da una foto vera che ritraeva la politica in occasione della della giornata della memoria dell’Olocausto, che nello stesso cartello aveva scritto “We rememeber“. Dopo l’episodio gli avvocati della Faeser avevano presentato una denuncia penale contro Bendel, avviando così il processo giudiziario che si è concluso con la sentenza e la sospensione della pena perchè l’imputato non aveva precedenti, che tra le altre cose ha stabilito anche l’obbligo di scuse formali nei confronti della parte lesa.

David Bendel, il giornalista condannato per un meme su Nancy Faeser: “Non accetto la sentenza, continuerò a lottare le la libertà di stampa”

Il caporedattore del Deutschland-Kurier David Bendel ha commentato la sentenza per diffamazione arrivata dal tribunale bavarese per il meme su Nancy Faeser, annunciando un ricorso e facendo appello alla legge che protegge la libertà di espressione. Il giornalista condannato ha infatti dichiarato, parlando anche a nome di tutta la redazione del quotidiano: “Non accettiamo questo verdetto e combatteremo con tutti i mezzi legali per revocarlo“, aggiungendo: “Continueremo a lottare per la libertà di stampa e di espressione, come diritto fondamentale alla base della democrazia in Germania“.

Il giornale Nius.de ha riportato la notizia sottolineando che la stessa procura distrettuale di Bamberga aveva già in passato preso altri provvedimenti di questo tipo contro vignette satiriche. Tra gli altri casi, fece discutere soprattutto quello di un pensionato che venne sottoposto a perquisizione domiciliare dopo aver pubblicato su X un meme considerato offensivo, che aveva come protagonista il vice cancelliere dei Verdi Robert Habeck.