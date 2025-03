Germania, la coalizione di governo formata da CDU, CSU e SPD sta preparando un disegno di legge per punire chi diffonde notizie false o affermazioni fuorvianti sui social. Il quotidiano Bild ha pubblicato un articolo nel quale anticipa il documento, visionato in anteprima, che propone nuove misure per contrastare le menzogne pubblicate online, escludendole dalla protezione a garanzia della libertà di parola e di espressione che attualmente esclude la punibilità di tali affermazioni come un reato.

Ferrari risponde ai dazi di Trump/ Prezzi in aumento del 10% negli Stati Uniti, ma solo su alcuni modelli

Sarebbero quindi in corso discussioni tra le parti, per arrivare ad un accordo su un provvedimento limitante che interverrà in particolare con maggiore pressione sul settore digitale e sulle piattaforme nelle quali sempre più spesso, come sostenuto dai politici: “Vengono diffuse fake news che minacciano la democrazia“. Pertanto i post considerati deliberatamente falsi, manipolati appositamente per promuovere la disinformazione, potranno diventare illegali, proibiti e puniti grazie ad un nuovo organismo di controllo non governativo monitorerà i contenuti sui media.

Re Carlo, breve ricovero in ospedale/ “Complicazioni dovute al trattamento per il cancro”

Germania, proposta di legge anti fake news, Bild: “Libertà di opinione a rischio”

Guerra alle fake news in Germania, la nuova proposta di legge discussa dalla coalizione di governo, propone di controllare i contenuti pubblicati dagli utenti social, per intervenire legalmente in caso di diffusione di notizie non vere o affermazioni che promuovono la disinformazione. Come ha sottolineato il quotidiano Bild, che per primo ha anticipato questa intenzione, molti esperti del sistema giudiziario si sono mostrati scettici sull’applicazione di una tale norma, perchè la legge proibisce una menzogna solo quando questa rappresenta un illecito come ad esempio l’incitamento all’odio, alla violenza che possono costituire un rischio per la pubblica sicurezza.

Usa, diffusi online password, mail e telefoni dei funzionari di Trump/ Allarme per fuga dati sensibili su web

Come ha confermato il professore di diritto Lindner infatti, per quanto riguarda la manipolazione delle informazioni e dei fatti, è reato in Germania solo la negazione dell’olocausto. In tutti gli altri casi invece è consentito anche mentire perchè diffondere false notizie non è illegale. Una regola in tal senso quindi potrebbe creare confusione su quale tipo di affermazione punire e quale no, con il rischio di far diventare un crimine qualsiasi opinione considerata controversa.