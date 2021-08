Germania, inietta soluzione salina invece di vaccino / I post dell’infermiera…

Un’infermiera iniettava soluzione salina invece del vaccino contro il coronavirus. E’ accaduto in Germania, nella Frisia, distretto rurale vicino alla costa del Mare del Nord, dove la donna avrebbe iniettato falsi vaccini a migliaia di persone. Sono 8.600, infatti, le persone che potrebbero essere coinvolte e che sono richiamate dalle autorità locali. La maggior parte di loro sono anziani o comunque ad alto rischio di contrare il Covid.

Il caso sarebbe scoppiato quando l’infermiera ha confidato a un collega di aver iniettato una soluzione salina a sei pazienti. “Sono completamente scioccato da questo episodio”, ha detto su Facebook Sven Ambrosy, consigliere locale. Il movente dell’infermiera non è chiaro, anche se su Facebook aveva espresso posizioni critiche rispetto all’efficacia dei vaccini, come ha spiegato la polizia.

Inietta soluzione salina al posto del vaccino in Germania: si identificano i pazienti

Dopo aver scoperto il caso dell’infermiera che iniettava una soluzione salina al posto del vaccino in Germania, il centro vaccinale della contea è ora impegnato nell’identificazione delle persone che avrebbero ricevuto la soluzione salina per richiamarle ed eventualmente farle vaccinare nuovamente: un numero verde è stato messo in servizio per informazioni e prenotazioni, attraverso un post su Facebook.

“La soluzione salina non ha effetti sulla salute — rassicura il consigliere distrettuale Sven Ambrosy — Ma mi lascia molto turbato il fatto di dover fare questo avviso, perché molti nostri cittadini potrebbero non avere avuto la vaccinazione che vogliono, che meritano”.

