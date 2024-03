Germania, italo-tedesco compie strage in famiglia/ Genitori e fratello uccisi a coltellate, sorella è grave

Un giovane italo-tedesco ha compiuto una strage in famiglia in Germania. Il 19enne, figlio di genitori sardi emigrati all’estero, li ha uccisi a coltellate, ha ammazzato anche il fratello, invece ha ferito gravemente la sorella. La tragedia è avvenuta a Hohentengen, un piccolo comune a sud-ovest della Germania, nel Baden-Württemberg. Stando a quanto riportato dall’agenzia tedesca Dpa, che cita polizia e procura, il delitto è avvenuto intorno alle 21 di martedì. Il ragazzo ha aggredito i familiari mentre erano in casa con un coltello.

I genitori di 58 e 61 anni, che secondo quanto riferito dall’Unione Sarda erano originari di Silius e Ballao, nel cagliaritano, sono morti immediatamente. I due genitori uccisi, secondo la testata sarda, sono Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu. Invece, il fratello di 34 anni è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul luogo del delitto sono accorse le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Il sospettato è in custodia cautelare.

STRAGE IN GERMANIA: MOVENTE ANCORA IGNOTO

Rahel Diers, portavoce della procura di Waldshut–Tiengen, ha dichiarato che il giovane italo-tedesco «si è lasciato arrestare senza opporre resistenza». È stato già emesso un ordine di arresto dal giudice istruttore: si procede con l’accusa di triplice omicidio e di tentato omicidio doloso. Il movente, però, è ancora in fase di accertamento. Per gli investigatori, i genitori sono morti sul posto, all’interno dell’appartamento di un condominio.

La Dpa ha riferito che ancora oggi erano visibili tracce di sangue sul marciapiede davanti alla porta di ingresso. Invece, il fratello 34enne è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate, «nonostante le misure di rianimazione». Invece, la sorella di 19 anni ha riportato gravi ferite da taglio e impatto. Condotta in ospedale in elicottero, la ragazza non è in pericolo di vita. Un portavoce della polizia ha confermato che l’arma usata dal giovane italo-tedesco è un coltello.

