Germania, leva militare obbligatoria per gli uomini dal 2027/ Come funziona il nuovo progetto di Pistorius

LA RIFORMA DEL SERVIZIO MILITARE IN GERMANIA

Leva militare obbligatoria in Germania, ma a determinate condizioni: lo prevede un progetto di legge del ministro della Difesa, Boris Pistorius, che è stato visionato dallo SPIEGEL. Il disegno di legge sembra destinato a far discutere per alcuni punti controversi, anche all’interno della stessa SPD. Il documento, di oltre 50 pagine, afferma che il nuovo servizio militare inizialmente sarà su base volontaria, ma sono previste delle condizioni particolari, come la dichiarazione obbligatoria di disponibilità per gli uomini e la reintroduzione dell’arruolamento.

Inoltre, il governo federale avrebbe la possibilità, previa approvazione del Parlamento tedesco, “di disporre il richiamo obbligatorio dei coscritti se la situazione della politica di difesa lo richiede“. Il servizio di leva diventerebbe obbligatorio se fosse necessario raggiungere in breve termine una soglia nelle forze armate non raggiungibile su base volontaria. Dunque, non è sufficiente che scoppi una guerra per rendere obbligatorio il servizio militare: basta una valutazione della situazione della politica di difesa da parte del governo federale e del Bundestag per reagire in maniera appropriata agli sviluppi a breve termine in caso di minaccia.

Secondo SPIEGEL, il modello di riferimento del ministro Pistorius è quello svedese. Il disegno di legge dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno; poi gli uomini saranno tenuti a compilare un questionario su Internet e a fornire informazioni come dati personali, peso e altezza, stato di salute e titoli di studio. Allo stesso tempo, verrà richiesto di esprimere eventuale “interesse per il servizio militare nella Bundeswehr“. Invece, le donne potranno compilare il questionario su base volontaria ed esprimere il loro interesse per il servizio militare.

LEVA MILITARE OBBLIGATORIA E STIPENDI PIÙ ALTI

L’auspicio del Ministero federale della Difesa è che il dibattito sul rafforzamento della Bundeswehr porti a un numero significativamente maggiore di volontari. La coscrizione obbligatoria per gli uomini, comunque, inizierà nel 2027, per avere il tempo di ricostruire le strutture adeguate. “A differenza di quanto accadeva prima della sospensione del servizio militare obbligatorio nel 2011, la leva non prevederà più necessariamente una visita medica in ogni caso“, riporta il giornale tedesco.

Il progetto di legge intende anche garantire che gli obiettori di coscienza svolgano “un servizio civile alternativo al di fuori della Bundeswehr“, ma questa regola si applicherebbe solo se il Bundestag decidesse che i soldati di leva possano essere richiamati su base obbligatoria. Il progetto di legge prevede anche miglioramenti retributivi: si parla di aumenti dell’80%, quindi, nel nuovo servizio militare, lo stipendio dovrebbe superare i 2.000 euro netti. L’idea è che così il servizio nella Bundeswehr diventi più attraente di prima.

Per quanto riguarda la durata del servizio militare di base, la bozza afferma solo che dovrebbe essere “standardizzata“, ma SPIEGEL precisa che inizialmente sarà di 6 mesi. L’obiettivo di Pistorius è di sottoporre la sua bozza di legge alla consultazione della coalizione, e si prevede che il gabinetto prenda una decisione in merito alla fine di agosto. “Il Bundestag potrebbe quindi esaminare le modifiche previste dopo la pausa estiva e approvarle in tempo per l’attuazione del nuovo servizio militare all’inizio del 2026“.