Si parla del disarmo di Hezbollah in Libano, dove vi è in “tour” il ministro degli esteri tedesco, Johann Wadephul, tutti i dettagli

Johann Wadephul, ministro degli Esteri tedesco, è in Libano in questo venerdì 31 ottobre 2025 per un incontro con i vertici nazionali in merito alla smilitarizzazione di Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran. Si tratta di un processo che, come fa notare Dpa, si è arenato a causa del rifiuto da parte dei miliziani di consegnare le proprie armi. La Germania, tramite Wadephul, sta portando avanti un tour in Medio Oriente per affermare il proprio sostegno al piano di pace per Gaza, sottoscritto grazie agli Stati Uniti da Israele e Hamas, e si dice certa che, affinché la pace possa essere permanente, sia necessario disarmare Hezbollah.

Si tratta infatti di uno dei tanti gruppi avversi a Tel Aviv, che subito dopo lo scoppio della guerra a Gaza, il 7 ottobre 2023, ha iniziato ad attaccare Israele con raid aerei e anche con un’invasione terrestre. Fortunatamente si è arrivati al cessate il fuoco fra le due parti, ma si tratta di una tregua davvero labile, tenendo conto che spesso e volentieri si accusano a vicenda di violarla. L’incontro in Libano si è tenuto a Beirut, dove Wadephul ha parlato per la prima volta di persona con il ministro degli Esteri libanese Youssef Rajji. I due hanno affrontato l’argomento Hezbollah, che è particolarmente delicato – aggiunge ancora Dpa – in quanto “la milizia gode ancora di un ampio sostegno popolare, soprattutto tra gli sciiti”.

GERMANIA IN LIBANO PER DISARMO HEZBOLLAH: L’ULTIMO ATTACCO DELL’IDF

Ricordiamo che l’esercito di liberazione israeliano ha più volte fatto irruzione nel territorio libanese negli ultimi tempi e l’ultimo attacco è avvenuto poche ore fa, nella giornata di ieri, quando i militari hanno ammazzato Ibrahimi Salameh, 45enne dipendente di un municipio che stava dormendo in un edificio e che non si è accorto di nulla.

I locali se la sono presa con l’Unifil, chiedendo maggiore protezione da queste aggressione e anche di tutto ciò si sarà discusso oggi fra Germania e Libano.

