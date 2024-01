Germania paralizzata dagli agricoltori/ Video: trattori bloccano autostrade e città, Habeck invita alla calma

La Germania questa mattina si è svegliata in un clima piuttosto belligerante, con l’annunciata mobilitazione degli agricoltori, che unitamente a quella dei ferrovieri, ha bloccato completamente lo Stato con i trattori. Sono incalcolabili i mezzi pesanti che in queste ore hanno solcato, e stanno ancora solcando, le vie di accesso alle principali città, oltre che le strade che conducono alla Porta di Brandeburgo, mentre anche i confini nazionali per breve tempo sono stati messi sotto assedio.

Di positivo, nella protesta degli agricoltori in Germania, c’è che fino a questo momento la mobilitazione è stata abbastanza pacifica, salvo alcuni sporadici casi immediatamente riportati all’ordine. Tra i manifestanti, infatti, si sono infiltrati alcuni estremisti di destra, che hanno provato ad agitare le folle, senza successo e venendo immediatamente bloccati dalle forze dell’ordine. Contestualmente, una sola persona è finita in ospedale a causa della protesta degli agricoltori in Germania. Si tratta di un manifestante 35enne investito da un’auto in mattinata e trasportato d’urgenza in ospedale con ferite definite gravi, ma fortunatamente non letali. La polizia, ovviamente, ha aperto un fascicolo di indagine, mentre a causa dei blocchi stradali l’uomo è stato prelevato con un elicottero.

Protesta degli agricoltori in Germania: strade bloccate dai trattori e autostrade deserte

I quotidiani locali non riescono a quantificare il numero di agricoltori che hanno deciso di partecipare alla mobilitazione dei trattori in Germania, ma è chiaro che l’intera nazione ne ha subito pesanti conseguenze. Per tutta la mattinata, infatti, la città di Cottbus, nel Brandeburgo, è rimasta completamente isolata dall’esterno, mentre gli uffici e le scuole sono rimasti chiusi a causa dell’assenza di buona parte del personale e degli studenti.

Similmente, la protesta degli agricoltori in Germania ha bloccato l’accesso a diversi ospedali, come nel caso della stessa Cottbus o di Tangermünde, in Sassonia-Anhalt. Sono finite al centro delle proteste anche le autostrade A10, A13 e A63, bloccate per tutta la giornata da lunghissime file di trattori, mentre le autorità tedesche parlando di “autostrade deserte” attorno a Berlino. La Porta di Brandeburgo, nel frattempo, ha visto l’arrivo di migliaia di manifestanti, mentre nel centro di Monaco è previsto l’arrivo di oltre 5mila trattori. In merito alla protesta degli agricoltori in Germania, che sta rimanendo pacifica, il ministro dell’Economia Robert Habeck ha invitato, nelle prime ore della giornata, i manifestanti a mantenere la calma e non esagerare, soprattutto a fronte delle voci di presunti inviti da parte di agitatori ad avviare un vero e proprio colpo di stato.

I video della protesta degli agricoltori in Germania

Immagini impressionanti dalla Germania. Questa è la vista dall’alto di un trattore sulla A2, l’autostrada più trafficata d’Europa. pic.twitter.com/Q9Xhq2Z2xM — @dessere88fenice (@dessere88fenice) January 8, 2024

“Il potere appartiene al popolo, non ai governi corrotti”. Video 1.

Cento di Monaco completamente bloccato.

Agricoltori uniti che insieme a camionisti e cittadini stanno bloccando città in tutta la Germania. Video 2.

A2 Bielefeld, chiusa l’autostrada più trafficata

d’Europa

👇 pic.twitter.com/2m17mAuxHy — Sabrina F. (@itsmeback_) January 8, 2024

La Germania ha deciso di sostenere Kiev! 😆 Gli agricoltori riempiono di merda i centri urbani! pic.twitter.com/VxwDx97wrR — Valentina 🇧🇬🇷🇺🇮🇹🧱 (@ValentinaMihay5) January 8, 2024

Enormi proteste di massa di mega agricoltori in tutta la Germania contro il governo del semaforo.

Ecco alcune belle impressioni. Video 1 Dresda/Sassonia Video 2 Kiel/Schleswig-Holstein Video 3 Monaco/Baviera Video 4 Erfurt/Turingia Video 5 Parchim/ Meclemburgo-Pomerania… pic.twitter.com/fynEMg9a5L — @dessere88fenice (@dessere88fenice) January 8, 2024













