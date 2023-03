Germania: proposto piano di sviluppo ‘femminista’/ Critiche: “Ideologico e divisivo”

In Germania in queste ore il ministro dello Sviluppo ambientale Svenja Schulze ha presentato un piano per lo sviluppo femminista. Il documento di 42 pagine, citato dal quotidiano tedesco Die Welt, mirerebbe a colmare quegli ampi gap nella società che portano ad un dislivello occupazionale e reddituale tra uomini e donne, ovviamente sempre a sfavore della seconda categoria.

Presentato in questi giorni, non è ancora chiaro se e quando il piano per lo sviluppo femminista sarà effettivamente adottato dalla Germania, ma è certo che attorno si sarebbe creato un gran clamore mediatico. Il documento, che appare improntato anche molto sulle ideologie, sottolinea che “per troppo tempo è stato considerato normale che gli uomini dominassero la società. Se le donne avessero pari diritti e responsabilità, ci sarebbero meno povertà, meno fame e più stabilità nel mondo”. Similmente, la ministra Schulze, portavoce del piano per lo sviluppo femminista in Germania, ha sottolineato che “vale la pena rafforzare i diritti, le risorse e la rappresentanza di donne e ragazze”.

Le critiche al piano per lo sviluppo femminista in Germania

Il documento per lo sviluppo femminista in Germania parla, brevemente, di alcuni casi di disuguaglianza, come il fatto che le donne tendono a studiare meno, così come occupano posizioni meno importanti nelle aziende. Le donne, riporta, rappresentano circa il 50% della forza lavoro agricola, ma solamente il 15% dei proprietari terrieri. “La nostra politica di sviluppo femminista mira”, si legge, “a smantellare le strutture discriminatorie“.

Attorno al piano presentato in Germania, ovviamente, si sono raccolte alcune aspre critiche, tra cui quella dell’ex politico Uschi Eid. Secondo lui “Il femminismo è un termine ideologico di lotta e tende ad avere un effetto di esclusione. Si dovrebbero usare le abitudini linguistiche delle persone che si vogliono raggiungere”. Inoltre, riporta il Die Welt che ha potuto leggere il documento per lo sviluppo femminista della Germania, sembra che non siano citate misure concrete per raggiungere gli obbiettivi a cui il documento stesso ambisce, e tutto sarebbe raccolto attorno a tre termini (diritti, risorse e rappresentanza, citati dalla stessa ministra che ha proposto il piano), lasciando tutto il resto in divenire, da definire, senza un piano d’azione reale.

