Germania, proteste a Dresda contro progetto moschea/ Video: paura infiltrazioni Fratelli Musulmani

Proteste a Dresda, in Germania, contro la costruzione di una moschea. Circa 200 manifestanti sono scesi in piazza per manifestare contro il progetto che riguarda il Centro culturale ed educativo Marwa Elsherbiny, nella Marschnerstrasse. Si tratta di uno spazio per circa 300 musulmani. Gli organizzatori hanno condiviso su Internet i video della marcia di protesta, invitando i cittadini a raccogliere firme contro la costruzione della moschea. Stando a quanto riportato da Radio Dresda, i timori del movimento di protesta potrebbero non essere infondati.

Il portale, infatti, ha spiegato che il timore è che gli islamisti radicali Fratelli Musulmani potrebbero effettivamente prendere piede in questa zona. L’imam del centro culturale sulla cui proprietà dovrebbe sorgere la moschea al centro delle proteste è finito nel mirino dell’Ufficio per la protezione della Costituzione a causa della sua vicinanza alla Fratellanza. Le autorità di sicurezza tedesche anni fa avevano messo in guardia dalla ramificazione tedesca dei Fratelli Musulmani. Secondo l’Ufficio per la protezione della Costituzione, il movimento islamista rappresenta una minaccia per la democrazia nel medio termine.

PROTESTE A DRESDA CONTRO NUOVA MOSCHEA A DRESDA

«Lasciamo la chiesa nel villaggio e la moschea a Istanbul», questo il motto della protesta a Dresda contro la costruzione di una nuova moschea, dietro cui ci sarebbe il noto avvocato Jens Lorek dell’ambiente dei “Sassoni liberi”. Erano state annunciate contro-dimostrazioni in risposta alla manifestazione anti-moschea. Già nel pomeriggio di venerdì, numerosi manifestanti si sono riuniti davanti al Museo della città per protestare contro la marcia “Sassoni liberi”. Secondo la polizia tedesca, le manifestazioni sono state in gran parte calme. Due uomini sono indagati per insulti.

In particolare, stando a quanto riportato da Tag24, un ciclista ha gridato insulti osceni ai “Sassoni liberi”, suscitando la reazione di un manifestante che ha contattato la polizia e ha sporto denuncia. Sulla Canalettostrasse, invece, un ventenne tedesco ha sputato contro due donne di 20 e 38 anni. Inoltre, i pneumatici di una Chrysler sono stati tagliati nella Marschnerstrsse. In totale sono stati coinvolti 144 agenti di polizia.