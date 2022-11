Germania sconfitta contro il Giappone ai Mondiali/ Doan e Asano la ribaltano

Germania, il Giappone rimonta e la batte! Incredibile a Doha: la Germania crolla nell’esordio al Mondiale in Qatar contro il Giappone, che porta a casa i primi 3 punti del girone con il risultato di 1-2. Dopo un primo tempo dominato dai tedeschi, in vantaggio con il rigore messo a segno da Gundogan, nella ripresa l’inerzia del match cambia, nonostante siano tante le occasioni per la squadra di Flick. Il ct Moriyasu è bravo a rivitalizzare il Giappone con i cambi: sul finale, Doan pareggia i conti e la splendida azione di Asano. DIRETTA CLUJ-NAPOCA BRESCIA/ Video streaming tv: le statistiche della squadra rumena Nel primo tempo, il Giappone lascia la Germania libera di giocare per ripartire in velocità una volta recuperata palla. Dopo pochi minuti la squadra asiatica trova il vantaggio con Maeda ma si alza la bandierina del fuorigioco. La prima occasione per i tedeschi è quella del colpo di testa di Rüdiger sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora Kimmich pesca Raum in area ma Gondo lo atterra: dal dischetto da Gundogan che porta in vantaggio la squadra di Flick. A seguire viene annullato un gol ad Havertz per fuorigioco mentre all’ultimo minuto Maeda sfiora il pareggio. DIRETTA ANKARA TRENTO/ Video streaming tv: le dichiarazioni di coach Lele Molin Germania Giappone, clamoroso ko all’esordio

Alla ripresa di Germania Giappone, entra in campo Tomiyasu ed esce Kubo. I tedeschi continuano ad attaccare: Musiala sfiora il raddoppio e Gundogan colpisce il palo. Intorno alla seconda metà del secondo tempo, il Giappone alza il pressing e inizia a creare le prime occasioni verso la porta di Neuer. Il portiere è bravo a salvare su Ito e Minamino, ma stavolta il tap-in, Ritzu Doan la mette in porta e sigla il pareggio. Dopo 7 minuti, al 38′, Asano stoppa bene un pallone proveniente da un lancio da lungo di Itakura, elude Schlotterbeck e supera Neuer, depositando il rete la palla del 2 a 1.

Ai microfoni di Rai2, al termine della sfida, Claudio Marchisio ha commentato così la debacle della Germania: “Sembra tornare l’incubo del 2018, non è stata concreta e anche un po’ sfortunata. Il Giappone col collettivo ha fatto la differenza. Doan e Asano? Stiamo vedendo che i cambi fanno la differenza, il Giappone li ha sfruttati. Musiala? Giocatore fantastico, lo sta dimostrando anche in nazionale. Non ha trovato la via del gol: quando non chiudi le partite rischi, è il Mondiale“.











