TERREMOTO IN GERMANIA: BUNDESTAG AFFOSSA MERZ AL PRIMO TURNO DI VOTAZIONI PER IL GOVERNO

Del tutto inatteso, almeno per i non addetti ai lavori, il fallimento del primo turno di elezione a cancelliere per Freidrich Merz: eppure stamane al Bundestag sarebbe dovuto andare tutto “liscio”, con in teoria 328 voti a favore della nuova coalizione CDU-SPD che avrebbero dato il via libera alla nascita del nuovo Governo di “Grosse Koalition”.

Ma dopo le polemiche delle scorse settimane sul voto “spericolato” per modificare la Costituzione con il Parlamento uscente, e dopo le accuse dei servizi tedeschi contro l’AfD come “partito illegale”, ecco il capitombolo parlamentare che rimette la Germania in potenziale crisi politica. Merz non ha raggiunto la maggioranza richiesta per essere eletto cancelliere al primo scrutinio: il fallito voto di fiducia è determinato da almeno 18 “franchi tiratori” che hanno fatto venir meno i voti promessi nella maggioranza.

Sui 328 voti potenziali dei seggi di conservatori, CSU bavaresi e socialdemocratici, sono solo 310 i voti effettivi andati per Merz cancelliere: 307 i voti contrari, 3 astenuti e 1 voto non valido. Per poter essere eletto subito servivano almeno 316 voti, ovvero la maggioranza assoluta sui 630 membri del Bundestag: si tratta così della prima volta in assoluto della Repubblica Federale tedesca che un candidato cancelliere viene bocciato clamorosamente al primo turno.

I POSSIBILI 18 FRANCHI TIRATORI NEL GOVERNO CDU-SPD: AFD CONVOCA RIUNIONE STRAORDINARIA (E CHIEDE ELEZIONI)

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione il flop di Merz non significa per forza la caduta del Governo ancora non nato ufficialmente: serviranno altri passaggi che spieghiamo nel dettaglio qui sotto, intanto però il terremoto politico odierno porta l’immediata richiesta di nuove elezioni federali da parte di Alternative fur Deutschland, oltre ad un frenetico vertice d’urgenza convocato da CDU e SPD subito dopo il voto.

Anche Weidel e l’AfD hanno convocato una riunione straordinaria dove mettere a tema cosa sia avvenuto oggi in parlamento a Berlino e come potersi preparare alle prossime mosse parlamentari, puntando ovviamente alla richiesta di procedere con gli scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne due mesi dopo la vittoria dei cristianodemocratici davanti proprio alla destra radicale. Il voto di oggi è stato a scrutino segreto perciò non sarà facilissimo risalire ai 18 franchi tiratori che hanno messo in grande difficoltà il nuovo Governo Merz, che già poggiava su numeri non amplissimi per condurre 5 anni di Legislatura.

328 parlamentari per 316 di maggioranza richiesta è un margine non enorme, motivo per cui i Liberali e i Verdi avevano spinto per ampliare i cordoni della maggioranza: il proto-cancelliere si è però rifiutato anche per evitare di imbarcare a bordo una maggioranza più vicina al centrosinistra, con l’inevitabile delusione dell’elettorato che in massa lo aveva premiato alle ultime Elezioni Federali 2025. Già così in pochi mesi AfD è riuscito a raggiungere e superare nei sondaggi l’Unione dei Cristiano Democratici, ora con il flop al Bundestag il rischio di ulteriori tensioni politiche in Germania non è da escludersi.

COSA SUCCEDE ORA, TUTTI GLI SCENARI PER MERZ: SE FALLISCE TRE VOTAZIONI SI PUÒ TORNARE ALLE URNE

Quanto avvenuto oggi, spiega su X la leader di AfD Weidel, mostra su «quale debole fondamenta sia costruita la piccola coalizione costituita da Unione e dall’Spd, che i cittadini non avevano votato». Per la n.1 della destra tedesca, nonché leader dell’opposizione alla Grosse Koalition, la “truffa elettorale” avvenuta nel 2025 non può «portare all’elezione di questo cancelliere».

Capire ora cosa potrà succedere è piuttosto complesso, anche se occorre partire dai dati certi ovvero da quanto prevede la Costituzione in casi come quelli attuali: per l’elezione del cancelliere in Germania sono previsti due voti con maggioranza assoluta (e scrutini segreti), mentre il quorum nella terza votazione scende sulla maggioranza relativa semplice.

Qualora tutti questi tentativi andassero a fallire, il Presidente della Repubblica (attualmente il cristianodemocratico Frank-Walter Steinmeier) avrebbe il potere di sciogliere le Camere e andare ad Elezioni, oppure affidare il governo ad un altro candidato cancelliere, o in terza analisi (più rara) affidare comunque l’incarico a Merz facendo nascere però un governo di minoranza, con tutte le implicazioni negative che avrebbe per i mercati e l’economia tedesca già in forte crisi.

La legge prevede che il secondo voto al Bundestag possa avvenire entro 14 giorni dal primo fallito e avrà le medesime regole di quanto avvenuto stamattina: servono 316 voti almeno, mentre se si dovrà andare al terzo scrutinio a quel punto per essere eletto Cancelliere Merz avrà bisogno di ottenere più voti favorevoli dei contrari, senza contare assenti e astenuti.