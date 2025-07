Germania, allarme islam radicale dopo le manifestazioni a Berlino e Dussedorf a sostegno del nuovo presidente siriano Al-Sharaa

Germania, scatta l’allarme propaganda islamista dopo le manifestazioni di immigrati siriani che hanno sfilato a sostegno del neo presidente Ahmed al-Sharaa noto come Al-Jolani, capo del nuovo governo di transizione post Assad ed ex terrorista legato ad Al-Qaeda, considerato anche responsabile delle violenze che la scorsa settimana sono scattate nel paese nei confronti delle minoranze religiose, in particolare contro la popolazione drusa.

Centinaia di manifestanti si sono radunati sabato scorso nelle piazze di fronte ai municipi di Berlino e Dusseldorf per celebrare gli attacchi, con slogan offensivi e che inneggiavano all’omicidio e allo stupro, e frasi che incitavano alla morte di cristiani, ebrei e alawiti. Come riporta il sito Euronews, da alcune associazioni presenti sul posto sono state riportate anche notizie circa la presenza di bandiere con simboli legati ai gruppi attivi come militanti negli attuali scontri armati nel sud del paese, che rivendicavano la conquista della regione di Suwaida.

Germania, immigrati siriani manifestano a sostegno di Al-Jolani e inneggiano alle violenze contro i drusi

Dopo le violenze e gli attacchi armati contro i drusi, colpiti dalle milizie sunnite filo governative legate al nuovo presidente Al-Sharaa nel sud della Siria, dove sono stati documentati stupri, torture ed esecuzioni sommarie, sono scesi in piazza centinaia di immigrati siriani in Germania per manifestare a favore del governo. I partecipanti hanno mostrato manifesti con il volto dell’ex terrorista di Al-Qaeda inneggiando alla morte delle minoranze religiose per poi portare il corteo verso la zona della stazione centrale di Dusseldorf, dove è scattato anche uno scontro con lancio di pietre e bottiglie verso la polizia dal quale sono rimasti feriti cinque agenti.

In seguito alle denunce arrivate anche grazie alla pubblicazione di numerosi video sui social, le autorità hanno lanciato l’allarme propaganda islamista radicale. Molti esperti hanno criticato duramente l’accaduto, definendolo un tentativo di destabilizzare le società che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza, ed è poi intervenuto anche il deputato del Cdu Christopher Förster, che ha chiesto l’espulsione immediata per i partecipanti e per chiunque manifesti simpatia nei confronti dell’islam politico, dichiarando: “Chi manifesta per regimi fondamentalisti non ha nulla a che vedere con i valori tedeschi. Se ora la Siria è sicura per loro, allora è lì che devono tornare“.