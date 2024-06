Germania, sparatoria ad Hagen: 4 feriti, aggressore in fuga/ Video “Movente da ricercare in ambito familiare”

Sabato di sangue ad Hagen, in Germania, dove si è verificata più di una sparatoria. L’allarme è scattato quando sono stati uditi colpi di arma da fuoco in due zone della città della Renania Settentrionale-Vestfalia. Il responsabile sarebbe uno ed è a lui che sta dando la caccia la polizia, le cui ricerche vengono effettuate anche con l’ausilio di un elicottero, ma non viene esclusa la possibilità che siano coinvolte altre persone. Il bilancio di questo attacco parla di quattro persone ferite, tra cui una donna che è in pericolo di vita. In risposta a una richiesta di informazioni dell’agenzia di stampa Dpa, la polizia tedesca ha confermato le notizie diffuse dai media secondo cui una delle scene del crimine sarebbe un salone di parrucchiere nel quartiere di Eilpe.

Invece, la seconda scena del crimine sarebbe un edificio residenziale nel centro di Hagen. Entrambi i luoghi distano circa dieci minuti a piedi l’uno dall’altro. Stando a una ricostruzione della Bild, prima sono stati esplosi diversi colpi di pistola in un appartamento a Eilpe, poi la sparatoria in un salone di parrucchiere a pochi passi. Ma riporta anche di un’operazione del Comando per le operazioni speciali (SEK) in una zona residenziale a tre chilometri.

SPARATORIA HAGEN: ESCLUSO MOVENTE POLITICO O RELIGIOSO

La polizia tedesca assicura che i servizi di emergenza sono sul posto con un grosso contingente e spiegato che, allo stato attuale delle cose, l’origine di queste sparatorie potrebbe risiedere nel contesto familiare, quindi al momento viene escluso quello politico o religioso. Le indagini, però, sono ancora in corso, così come la caccia all’aggressore, che pare sia armato. La polizia, comunque, la popolazione a evitare la zona di Hochstraße nel sobborgo di Eilpe, il centro di Hagen e la zona di Breckerfeld “su larga scala“.

Nel frattempo, gli agenti di Dortmund hanno preso in carico l’operazione e istituito una task force. Stando a quanto riferito dal Westfalen Post, un elicottero di soccorso è atterrato vicino alle scene del crimine. La polizia ha isolato un’ampia area intorno alle scene del crimine. Un gran numero di agenti si trova sul posto.

Nach jetzigem Stand könnten die Hintergründe der Tat im familiären Umfeld liegen. Derzeit ist eine Person flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck nach dem Täter. Bitte meiden Sie die Bereiche #Hagen-Innenstadt, Hochstraße in #Eilpe und den Bereich #Breckerfeld. — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) June 1, 2024













