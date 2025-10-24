In Germania c'è un problema di burocrazia e di norme: troppe leggi stanno soffocando l'amministrazione pubblica, ecco i dettagli

La Germania è strozzata dalle norme e dalla burocrazia, e lo sottolinea stamane il quotidiano Italia Oggi. Si tratta di norme sia nazionali sia Ue, che nel corso degli ultimi anni sono aumentate a dismisura. Si pensi, infatti, che nel 2010 le norme in vigore erano 43.100, contro le 52.500 attuali, con una crescita del 20%, nonostante i governi che si sono succeduti avessero promesso che le avrebbero ridotte.

Tutta colpa di Bruxelles, secondo il cancelliere Friedrich Merz, che sostiene che queste norme siano poco ragionevoli oltre che troppe. Italia Oggi fa comunque notare una sorta di paradosso, visto che molte di queste norme sono state volute e votate all’Ue proprio da Berlino. Vengono quindi portati alla luce alcuni esempi lampanti quanto assurdi, come, ad esempio, le piastrelle nelle macellerie tedesche, che da bianche devono ora essere zigrinate per evitare lo scivolamento. Peccato, però, che vi sia un’altra regola che vieta lo “zigrinamento”, in quanto così facendo aumenterebbe il rischio di virus e microbi.

GERMANIA SOFFOCATA DALLE NORME: UN PO’ DI ESEMPI ASSURDI

C’è poi la questione del reddito di cittadinanza, che in Germania si chiama Bürgergeld, e che non si riesce a cancellare proprio per via della burocrazia. Ci sono ben 500 uffici diversi che lavorano alla misura per calcolare tutti i vari bonus che devono ricevere i tedeschi, rispettando centinaia di regole e ben 3.246 paragrafi.

Assurdo anche il caso di una donna che possiede un’agenzia automobilistica con officina, e che è costretta a comprare della spazzatura per rispettare le misure relative al green: «Acquisto dei cartoni vuoti dai negozi e dai ristoranti – racconta lei – per non violare le leggi», visto che dovrebbe smaltire tanti imballaggi quanti ne riceve, ma molti clienti acquistano i pezzi di ricambio direttamente con le scatole, facendo così risultare un “avanzo” a fine esercizio. Per colpa degli scatoloni ha speso ben 2,4 milioni di euro, soldi ovviamente buttati al vento.

GERMANIA SOFFOCATA DALLE NORME: AUMENTANO I POSTI DI LAVORO MA ANCHE I COSTI

L’unico lato positivo di questa burocrazia, per assurdo, è quello di creare posti di lavoro, visto che le aziende sono costrette ad assumere persone che si occupino di queste pratiche e che si assicurino che tutte le regole vengano rispettate. Tutto ciò si traduce ovviamente in uno spreco di denaro per le aziende che supera i 6 miliardi di euro annui.

È stato calcolato che, se le leggi fossero più snelle in Germania, si guadagnerebbero ben 30 mila giornate lavorative per i soli medici e 60 mila per gli infermieri, tenendo conto che le norme stanno soffocando anche le strutture ospedaliere, con tutto ciò che ne consegue. Italia Oggi prosegue elencando numerosi altri casi assurdi, come, ad esempio, i cinque ministeri che devono bollinare o meno se una persona abbia diritto all’assistenza per il padre. Insomma, si prende sempre l’Italia come esempio negativo di burocrazia e lungaggini inutili, ma la Germania sembra averci decisamente superato negli ultimi anni.