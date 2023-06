Germania: uffici e negozi trasformati in case/ “Impossibile pagare per soluzioni alternative”

In Germania uffici e negozi diventano case

In Germania si sta sempre più diffondendo la pratica di riconvertire uffici e negozi dismessi o abbandonati in case e alloggi. Per quanto possa sembrare un’idea innovativa, risponde alla sempre più marcata (lì, come anche in Italia) crisi generalizzata delle abitazioni disponibili nelle grandi città. Queste scarseggiano, e se si trovano hanno talvolta costi esorbitanti, che in buona parte dei casi non possono essere facilmente coperti, specialmente se ad occupare quelle abitazioni fossero studenti fuori sede. E contro la crisi delle case, in Germania la riconversione (in Germania non abusiva, ovviamente) di uffici e negozi sembra essere una buona soluzione, a patto però di fare i conti con situazioni talvolta decisamente di fortuna.

Negozi e uffici come case: la soluzione al caro degli affitti?

A parlare dell’aumento, in Germania, della pratica di riconversione di uffici e negozi dismessi in case private è il quotidiano Italia Oggi, grazie ad un inviato a Berlino. La capitale tedesca, infatti, è solamente lo spettro di una situazione che si ripete quasi uguale nella maggior parte delle grandi città europee, da Parigi a Milano, passando anche per Barcellona e Londra. Le abitazioni disponibili sono poche, e quando si trovano sono costose, piccole o addirittura ricavate da intercapedini ed ex gabbiotti dei portinai.

Tuttavia, se la soluzione è facilmente praticabile in Germania, dove basta acquistare l’ex ufficio o negozio da riconvertire in casa, accollandosi poi il pagamento di tutte le ristrutturazioni necessarie, lo stesso non vale per l’Italia. Nel Bel Paese, infatti, la volontà di prendere una strada del genere, inevitabilmente, si scontra contro il muro della burocrazia, secondo cui per trasformare una qualsiasi struttura in abitazione privata, bisogna prima ottenere il permesso di abitabilità. Nulla di più semplice, verrà da pensare, ma oltre ai tempi tecnici, occorre anche l’intervento di notai, addetti del comune, geometri ed architetti, con tutti i costi che queste figure professionali presuppongono. Eppure, secondo Italia Oggi, contro la crisi delle case la riconversione di uffici e negozi dismessi vista in Germania può essere una soluzione vera, senza costi per comuni e stato (che non dovrebbe finanziare alloggi nuovi, come proposto per le proteste degli studenti), e andando a sfruttare un patrimonio immobiliare che, altrimenti, decadrebbe e finirebbe per essere abbandonato.

