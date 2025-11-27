Germania, il Wall Street Journal rivela piano segreto di risposta alla guerra con la Russia già scattato sul fronte infrastrutture, ospedali e trasporti

Germania, il piano segreto da attuare in caso di guerra con la Russia, un progetto illustrato in un documento di 1200 pagine, che il Wall Street Journal ha anticipato in esclusiva. I dettagli sono stati studiati da importanti funzionari ed ufficiali, che nel 2022 hanno messo a punto una strategia per rispondere ad una eventuale attacco da parte di Mosca, che come hanno avvertito, arriverà molto probabilmente per colpire uno dei paesi Nato in Europa entro il 2029. Per tale data quindi tutto dovrà essere pronto, soprattutto nel campo logistico perchè ci sarà la necessità di spostare in modo sicuro e veloce in tempi brevi una grande quantità di mezzi pesanti e soldati, circa 800mila come sostengono gli esperti.

Viene quindi descritto tutto il percorso che sia le risorse umane che quelle militari dovrebbero compiere per trovarsi sulla linea del fronte a Est partendo anche dai punti più lontani. Secondo quanto stabilito dallo studio, quasi tutte le truppe europee una volta scoppiato il conflitto, dovranno fare affidamento sulle infrastrutture della Germania, che ha già rilevato numerose lacune da colmare per ottimizzare il traffico.

Parallelamente al piano per la guerra infatti, come previsto dagli accordi dell’Alleanza Atlantica, il governo sta anche puntando sul risanamento e manutenzione dei collegamenti stradali anche coinvolgendo soggetti privati.

Germania, piano di risposta ad attacco della Russia, funzionari avvertono: “La guerra potrebbe iniziare prima del 2029”

Il Wall Street Journal rivela un piano segreto della Germania per affrontare la guerra con la Russia anticipando anche che le prime fasi sarebbero già scattate. Da circa un anno il Paese infatti si trova in stato di preallerta sull’emergenza che poi scatterebbe in caso di attacco da parte di Mosca. Il programma illustrato da alti funzionari in collaborazione con i servizi segreti, sarebbe già scattato nei primi mesi del 2022, prevedendo una minaccia crescente da parte di Putin, che avrebbe prevalso soprattutto in caso di mancati provvedimenti da parte dell’Europa.

Gli analisti hanno infatti affermato che più sarà alto il livello di sviluppo della capacità di resilienza da parte degli stati Ue, più questo fungerà da deterrente contro una invasione dei territori per timore di perdere. Per questo, il piano è stato avviato già da tempo con una serie di istruzioni che sono intervenute in vari settori, dagli ospedali alle infrastrutture strategiche fino alla preparazione vera e propria dei soldati, al fine di non farsi cogliere di sorpresa da una azione aggressiva che è comunque già iniziata con incursioni di droni e sabotaggi.