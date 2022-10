Germania, via libera alla legalizzazione delle droghe leggere/ “Politica va cambiata”

Germania, via alla liberalizzazione delle droghe leggere

La Germania apre alla liberalizzazione delle droghe leggere. Il Gabinetto tedesco ha approvato un documento con le linee guida della legge sulla liberalizzazione della cannabis che prevede che non sia reato essere in possesso di una quantità di sostanza ad uso personale ricreativo entro i 30 grammi. Il ministro della Salute, Karl Lauterbach ha affermato che “La politica sulle droghe va cambiata. In una conferenza stampa a Berlino tenuta a Berlino ha spiegato che “il governo tedesco vuole regolare il consumo e la produzione della cannabis“. Depenalizzarla servirà anche a “proteggere meglio anche la salute dei giovani”, ha spiegato.

“Il consumo della cannabis è aumentato. L’anno scorso in Germania 4 milioni di persone hanno fatto uso di cannabis. Il 25% faceva parte della fascia di età fra i 18 e i 24 anni” ha spiegato il ministro della Salute. Il documento è stato approvato dal gabinetto di Olaf Scholz, scritto da un’apposita commissione incaricata dal governo. Questa è incaricata di riscrivere le norme che regolano il mercato delle droghe leggere.

Germania: cosa dice il testo sulla legalizzazione della cannabis

Il piano messo a punto dalla commissione tedesca era già stato presentato la scorsa settimana dalla stampa tedesca. Contiene grosse novità dal punto di vista legislativo. In primis, il possesso legale di cannabis fino a 30 grammi per i maggiorenni non sarà reato. Inoltre sarà prevista la vendita regolamentata in appositi negozi e farmacie. Il documento, che contiene le linee guida, andrà ora sottoposto alla Commissione europea. Dopo aver ricevuto il via libera, si potrà depositare una vera e propria proposta di legge.

Sarà più stringente la regolamentazione delle attività di vendita: infatti potranno avvenire solamente in possesso di un’apposita licenza e rispettando un limite massimo di Thc per i minori di 21 anni. Questo avrà come obiettivo quello di “sopprimere il mercato nero”. Anche le farmacie, secondo Open, potrebbero iniziare a vendere cannabis. Per quanto riguarda la produzione, c’è ancora poca chiarezza. Le norme dell’Unione Europea e il diritto internazionale vietano infatti l’importazione di cannabis. Dunque questa dovrebbe essere coltivata in Germania.

