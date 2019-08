Germania, video choc: migranti picchiati da agenti/ Calci e pugni in centro rifugiati

Migranti picchiati da agenti di sicurezza in Germania: sta facendo il giro del web il video che ritrae due guardie private di un centro rifugiati che aggrediscono con calci e pugni due ospiti. Come riportato dai colleghi de Il Giornale, l’episodio è stato registrato nel centro di accoglienza di Halberstadt, nella regione della Sassonia-Anhalt: come è possibile evincere dalla sequenza pubblicata su Youtube, i due agenti in uniforme si accaniscono contro un migrante con calci e pugni, condendo l’assalto con insulti ben distinti. Non è chiara la dinamica dei fatti, ma non ci sono dubbi sulla violenza perpetrata: dopo averlo sgambettato per farlo cadere a terra, i due addetti alla sicurezza aggrediscono il rifugiato all’interno del cortile del centro. Dopo la Francia, accusata di rinchiudere i migranti in container al confine di Mentone, anche la Germania finisce nel caos…

MIGRANTI PICCHIATI IN GERMANIA, IL VIDEO CHOC

Dopo la pubblicazione del video su internet è stata aperta un’inchiesta con l’accusa di lesioni nei confronti dei due addetti alla sicurezza: «Ci sono cose che non vanno bene, punto», il commento del ministro dell’Interno della Sassonia Anhalt ai microfoni dei quotidiani locali. E non è finita qui, evidenzia Il Giornale: questa infatti non sarebbe la prima aggressione nei confronti dei migranti ospitati nei centri di accoglienza. Nella sola Halberstadt, i mille profughi sono sorvegliati da circa dieci agenti per iogni turno di controllo. La Germania, dopo la Francia, è ora nel mirino per i maltrattamenti nei confronti dei migranti. La stessa Germania che si scaglia a più riprese contro l’Italia per la gestione dell’immigrazione e per la linea dei porti chiusi…





