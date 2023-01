Germania, video ministro Finanze per banca da cui ebbe mutuo/ Rischia per corruzione

Brutta tegola per il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. La procura di Berlino sta valutando l’ipotesi di chiedere la revoca dell’immunità parlamentare, così da poter svolgere un’eventuale indagine. Come reso noto dai colleghi del Tagesspiel, il volto dei liberali è finito nel caos per un video in cui parlava della BBBank, istituto privato che gli ha concesso un credito nell’ambito di un mutuo per l’acquisto di una casa.

Secondo quanto ipotizzato dalle autorità, Christian Lindner potrebbe aver ricevuto dei vantaggi dalla situazione. La Procura berlinese sta valutando il da farsi e potrebbe procedere con la richiesta di revoca dell’immunità, in modo da procedere con il fascicolo. Come ricordato dall’Ansa, il titolare delle Finanze tedesche ha acquistato la casa di Nikolassee nel gennaio 2021: spesa da 1,65 milioni di euro. In base a quanto ricostruito, avrebbe lasciato registrare un debito ipotecario a favore della banca da 2,23 milioni.

Germania, ministro Lindner rischia indagine per corruzione

Nel video al centro della bufera, Lindner spende parole importanti per la BBBank in occasioni dei 100 anni di storia: “La BBBank mi è simpatica. Le cittadine e i cittadini, e in particolare le funzionarie e i funzionari, dovrebbero poter ottenere stanziamenti per costruire le loro proprietà”. Appena poche settimane dopo, il titolare delle Finanze tedesche ha fatto registrare una seconda richiesta di debito ipotecario da 450 mila euro. Un caso sul quale sarà necessario fare luce,ma la reazione di Lindner non è tardata ad arrivare. Intervenuto ai microfoni del quotidiano, l’avvocato del ministro ha spiegato: “Il finanziamento privato del signor Lindner già sussisteva prima e in modo indipendente dall’assunzione del mandato come ministro. Ed è avvenuto alle condizioni tipiche dettate dal mercato”. Il legale ha inoltre marchiato come false le ipotesi di un raccordo tra il servizio pubblico e le relazioni nei suoi affari privati. La portavoce del ministero, Nadine Kalwey, ha affermato che non è inusuale che i ministri pronuncino discorsi di saluto per diverse istituzioni e a diverso: “L’ufficio della comunicazione del ministero si era deciso a favore di quello inviato dal ministro delle finanze Christian Lindner alla banca di Karlsruhe BBBbank”.

