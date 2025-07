Lo Stato federale della Renania-Palatinato nega ai membri dell’AfD l’accesso al pubblico impiego: niente incarichi per chi è iscritto al partito di estrema destra della Germania. Il ministro degli Interni del Land, Michael Ebling, ha annunciato che in futuro sarà obbligatoria una dichiarazione scritta sulla lealtà costituzionale. I candidati a lavorare nel servizio pubblico dovranno, quindi, dichiarare di non aver fatto parte di un’organizzazione estremista negli ultimi cinque anni.

Verrà stilato un elenco con gruppi e organizzazioni estremiste da tenere aggiornato. «Anche l’AfD sarà quindi incluso in questa lista», ha assicurato Ebling.

Inoltre, ha precisato che chiunque si rifiuti di fare la dichiarazione richiesta, e non sia quindi in grado di dissipare i dubbi sulla propria fedeltà alla Costituzione, non potrà essere assunto nel servizio pubblico.

Invece, per chi è già dipendente pubblico, l’appartenenza a una delle organizzazioni elencate potrebbe costituire un’infrazione disciplinare. Nel caso di reati evidenti, c’è persino la minaccia di rimozione dal servizio.

MISURA CHOC CONTRO CHI HA TESSERA AFD

L’idea del governo della Renania-Palatinato è di vietare qualsiasi lavoro in enti, agenzie e istituzioni del Land, escludendo quindi totalmente da diversi incarichi chi appartiene a questo partito: forze dell’ordine, trasporto locale, insegnamento a scuola e istituti statali.

Non è sufficiente non essere iscritti ad Alternative für Deutschland, perché peseranno anche precedenti endorsement. I controlli riguarderanno gli ultimi cinque anni. Per Alice Weidel, co-leader di AfD, il progetto è «spaventoso», perché «discrimina le opinioni politiche» e «calpesta i principi fondamentali della democrazia».

Per il ministro della Renania-Palatinato, la revisione radicale del regolamento è fondamentale. «La fedeltà alla Costituzione è un dovere inalterabile di ogni dipendente pubblico del nostro Paese», ha proseguito Ebling, secondo cui l’estremismo è incompatibile con lo status di funzionario pubblico.

ALTRE RESTRIZIONI IN ARRIVO

Il Ministero dell’Interno ha fatto sapere che agli agenti di polizia si applicano requisiti ancora più severi. Oltre al dovere di rispettare la Costituzione, essi sono tenuti a «difendere la reputazione della polizia e a promuovere attivamente la sicurezza pubblica sia in servizio sia nella vita privata». Prima dell’assunzione verrà effettuato anche un controllo completo dei precedenti.

In Renania-Palatinato, l’AfD è monitorato dall’Ufficio per la protezione della Costituzione, che ha stilato un rapporto alla cui presentazione il ministro Ebling ha dichiarato che il partito in questione non ha più un’ala moderata e che la radicalizzazione è in aumento.

Regolamenti simili a quelli ora adottati in Renania-Palatinato sono già in vigore nel Baden-Württemberg e in Baviera, dove i membri dell’AfD devono dichiarare la loro affiliazione al partito quando si candidano al servizio pubblico. Stando a quanto riportato da Zeit, anche altri Stati federali stanno discutendo un inasprimento delle regole.