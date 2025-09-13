"Germania vuole avere l'esercito più forte d'Europa"/ La nota segreta sul piano per rafforzare la Bundeswehr

La Germania fa sul serio per rispettare gli obiettivi della NATO e mettersi al sicuro da possibili minacce future. Lo conferma un documento interno dell’esercito tedesco, di cui è entrato in possesso Politico, da cui si evincono i piani del tenente generale Alfons Mais, capo della Bundeswehr.

In questo memo segreto non si parla apertamente solo dell’ampliamento dell’esercito tedesco, ma anche dell’intenzione di renderlo quello «dominante» in Europa.

Attualmente la Bundeswehr conta 62mila soldati attivi e 32mila riservisti, ma per la NATO questi numeri non bastano per affrontare un eventuale conflitto su larga scala. Infatti, entro il 2029 la Germania deve arrivare a 90mila soldati attivi e 64mila riservisti, mentre entro il 2035 bisogna salire a 135mila soldati attivi e circa 80mila riservisti.

La parte più significativa di questo incremento riguarderebbe le forze di difesa interna, che dovrebbero arrivare a 138mila unità. I numeri confermano che la Germania vuole diventare l’esercito più forte d’Europa.

COSA HA SCRITTO IL GENERALE MAIS NELLA NOTA

Nel memorandum, inviato all’inizio di settembre al ministero della Difesa e all’ispettore generale dell’esercito, Mais avverte che gli attuali livelli di forza di Berlino sono molto inferiori a quelli previsti dalla NATO nei nuovi obiettivi di pianificazione per il 2035.

Il generale sostiene che solo un esercito molto più grande darà alla Germania la credibilità necessaria per scoraggiare gli avversari e combattere una guerra ad alta intensità insieme agli alleati. Mais segnala che le attuali strutture tedesche sono ben lungi dall’essere sufficienti e che sono necessari anche una riorganizzazione dell’addestramento, nuovi modelli di coscrizione e un sostegno politico costante.

Da un lato c’è la necessità di soddisfare le nuove richieste dell’Alleanza Atlantica, che prevede scenari di guerra ad alta tecnologia e ad alta intensità; dall’altro lato si vuole anche rafforzare la capacità di deterrenza contro la Russia.

L’IPOTESI DELL’OBBLIGO DI LEVA

Peraltro, la Germania deve onorare altri impegni NATO, come il dispiegamento di una brigata di 4mila soldati in Lituania, che è in ritardo per la carenza di personale. Questo conferma la complessità del piano di rafforzamento dell’esercito: il reclutamento è difficile in Germania.

Molti giovani non si arruolano e circa un quarto dei nuovi soldati lascia dopo pochi mesi. Per questo si sta valutando un ritorno della coscrizione. Il governo tedesco sta valutando di lasciare il servizio volontario, ma se i numeri dovessero restare bassi si potrebbe reintrodurre l’obbligo di leva.

C’è poi un altro aspetto che in Germania bisogna tenere presente: un’espansione così grande dell’esercito richiede enormi risorse finanziarie e sostegno politico costante. Il raggiungimento dei numeri indicati nella nota richiede un impegno politico e finanziario significativo, ma Mais scrive che, sebbene la portata sia «enorme», c’è la necessità che l’esercito sia al passo con il contesto di minaccia.