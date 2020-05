Germania, zucchero vietato nelle bevande per bambini?/ La proposta dal ministero

Pubblicità

In Germania, presto sarà bandito lo zucchero negli alimenti di neonati e bambini piccoli: lo ha previsto, come si legge su Suddeutsche Zeitung, da un decreto del ministro federale dell’alimentazione e dell’agricoltura, Julia Klockner. Verrà trattato la prossima settimana, i comitati responsabili del Consiglio hanno già chiesto alla Camera di Stato che i piani vengano approvati il prossimo venerdì così che il divieto possa essere effettivo il prima possibile. “Neonati e bambini non hanno bisogno di bevande zuccherate” ha detto la Klockner, che ha poi specificato come il divieto si estenda ad altri ingredienti dolcificanti eventualmente inseriti nelle bevande. Nemmeno dovrebbero essere abituati ad assumere simili sostanze, ha aggiunto il ministro; per questo motivo sulle confezioni dei prodotti verranno apposte nuove informazioni, ma se il decreto dovesse passare bevande come tè alle erbe e alla frutta non conterranno zuccheri aggiunti o dolcificanti come miele, estratto di malto, sciroppi o succhi densi.

GERMANIA, ZUCCHERO VIETATO NELLE BEVANDE PER BAMBINI?

Come si diceva, il decreto prevede anche che sull’etichetta dei prodotti sia aggiunta un’informazione: secondo questo nuovo avviso verrà consigliato di non aggiungere zucchero o qualunque ingrediente dolcificante nel corso della preparazione. In questo modo, pensa il ministro tedesco, per genitori, educatori o eventualmente tate e babysitter dovrebbe essere più semplice seguire le raccomandazioni nutrizionali. Non solo: sull’etichetta dei prodotti sarà eventualmente indicato che i tè siano preferibilmente assumibili a partire dal quarto mese di vita del bambino, non prima. Perché questo provvedimento? Il ministero sostiene che le bevande zuccherate aumentino il rischio di carie e obesità, e che sia meglio introdurre il comportamento nutrizionale nei primi 1000 giorni di vita di un bambino perché farlo in seguito sarebbe più difficile. Al momento il divieto di assumere zuccheri riguarda 37 prodotti disponibili sul mercato, ma i nuovi requisiti di informazione parlano di aumentarli a 85.

Tuttavia questa proposta del ministero ha già ricevuto qualche critica: secondo Foodwatch, organizzazione dei consumatori, il piano della Klockner per eliminare i prodotti dolcificanti nelle bevande dei bambini sarebbe semplicemente un diversivo. Secondo loro infatti i tè zuccherati per bambini sono un prodotto di nicchia e, per questo, nella vendita al dettaglio avrebbero un ruolo assolutamente marginale, non tale da giustificare una messa al bando; piuttosto, come affermato dall’esperto Oliver Huizinga, il ministro farebbe meglio a prendere misure serie come il divieto di fare pubblicità agli alimenti non bilanciati per bambini. Oppure, introdurre una sorta di tassa come succede nel Regno Unito.



