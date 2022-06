Germano Lanzoni, Milanese Imbruttito/ “Nozze con Lara Bogni? Nostre figlie sperano…”

Germano Lanzoni, alias il “Milanese Imbruttito”, si è raccontato in un’intervista pubblicata sulle colonne del “Corriere della Sera”. A proposito della sua carriera, l’uomo ha rivelato di avere iniziato tardi a fare “il giullare. Nasco come animatore di contatto in un villaggio turistico di Crotone, il Casa Rossa. Pensi che il capo comico del villaggio era Michele Foresta, il mago Forest, e la parte musicale era affidata a Silvano Belfiore, quello che oggi dirige l’orchestra nei programmi di Maurizio Crozza”.

Baby sitter getta bimbo dal balcone/ L'avvocato: “Il suo gesto non era premeditato”

Da quel momento, le esperienze accumulate da Germano Lanzoni quasi non si contano: dal ruolo di comparsa a “Drive in”, alla presentazione, per conto di Radio Deejay, della tappa di un tour itinerante in piazza del Cannone a Milano. “Ma devo tanto a RDS. Il 31 dicembre 1999 ero a Roma, quando mi chiamarono dalla radio: ‘Preparati, questa sera devi essere in piazza Duomo a Milano per il countdown. Sarai in diretta su Canale 5. Cominci alle 21′. Prendo di corsa un aereo. Non c’era copione, non c’era scaletta. Sono salito su quel palco con 100mila persone davanti e dovevo improvvisare”. Esattamente quello che succede ancora oggi a San Siro quando gioca il Milan, di cui “il Milanese Imbruttito” è speaker ufficiale: “Ogni volta che leggo le formazioni (lo faccio dal 2002) finisce sempre che mi tremano le mani”.

Alice De Carlo: "Da Luca Argentero ho imparato tanto"/ "Il mio fidanzato Gabriele..."

GERMANO LANZONI, “ECCO COM’È NATO IL MILANESE IMBRUTTITO”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con il “Corriere della Sera”, Germano Lanzoni ha svelato che il Milanese Imbruttito è nato da un’idea dei tre fondatori della leggendaria pagina Facebook: “L’Imbruttito mentre si lava i denti, con l’altra mano cancella le tracce di dentifricio dal lavabo; mentre chiude la porta di casa, contemporaneamente chiama l’ascensore; al semaforo non aspetta il verde ma scatta quando è rosso per i pedoni; non dice mai no a un invito ma ‘ti raggiungo dopo’. E ovviamente si muove solo in macchina e non con gli spostapoveri: metropolitana, tram, autobus…”.

Luca Salatino e Ida Platano/ L'abbraccio che ha commosso il web: cuori e dediche

Già, la macchina: qual è quella di Germano Lanzoni? “Una Panda. Una volta al semaforo un tipo su una Volvo mi ha riconosciuto e m’ha detto: ‘Uè, Imbruttito, cosa ci fai sulla Panda? Un tipo come te deve viaggiare in Cayenne!’. E vivo a Brusuglio di Cormano. In un attico, è vero, ma sempre a Brusuglio”. E l’amore? “Vivo con la mia compagna Lara Bogni, che è una danzatrice, e le nostre gemelle di 15 anni. Loro vorrebbero che dopo 20 anni ci sposassimo, più che altro per la festa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA