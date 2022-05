Germinal/ Anticipazioni puntata 13 maggio: Hennebeau richiama i minatori e…

Germinal, anticipazioni puntata 13 maggio: lo sciopero continua e…

Stasera, venerdì 13 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in prima visione assoluta la terza e ultima puntata di Germinal ispirata all’omonimo romanzo di Emile Zola. La storia è ambientata nella zona mineraria del nord della Francia durante la seconda rivoluzione industriale (seconda meta dell’Ottocento). Nella terza e ultima puntata si affrontano le conseguenze dell’assedio alla chiesa. Hennebeau (Guillaume de Tonquédec) è salvato dalla guardia nazionale e prende una decisione: accoglie una delegazione di minatori nella sua abitazione. I lavoratori sono speranzosi di giungere a un fruttuoso compromesso. Dall’altro lato, invece, il Padrone non è collaborativo.

Prosegue nel negare l’evidenza e rigettare ogni compromesso. La miseria dilaga mentre lo sciopero generale continua. Hennebeau si muove in una direzione precisa, richiamando minatori dal Belgio per far ripartire la produzione. La miniera riparte, ma Etienne (Louis Peres) non molla la presa e tenta di coinvolgere nella sommossa anche i minatori stranieri. Lo sciopero generale dilaga e così la miseria. Etienne proverà a convincere anche loro a scioperare. La situazione degenera, la miniera diventerà un vero e proprio inferno.

Cosa è successo nella scorsa puntata di Germinal?

Nella scorsa puntata della serie Germinal lo sciopero dei minatori aveva avuto inizio. Alla guida c’era Etienne. Non è una lotta senza conseguenze. Si innesca un braccio di ferro estenuante tra la proprietà e i lavoratori che va avanti per settimane. I padroni ricorrono alla violenza e chiamano a raccolta uomini senza scrupoli. Sono guidati da Bressan (Steve Driesen). D’altro canto, i minatori giocano le carte che hanno a disposizione, coinvolgendo la stampa. Inaspettatamente i lavoratori possono contare sull’aiuto di Lantier, che regala quattrocento franchi per la causa. Il successo dei minatori, però, è capovolto da Bressan che ruba i soldi e rapisce Etienne. Questa duplice mossa, peraltro, fa in modo che sembri che il giovane sia scappato con il malloppo.

Il finale di Germinal vede il protagonista Etienne Lantier, impegnato nelle lotte per i diritti dei minatori nella Francia ottocentesca, impegnato alla guida di uno sciopero nazionale che egli auspica allargarsi anche agli operai di altre nazioni, in un braccio di ferro impari in cui però l’eroico leader dei minatori non ha intenzione di soccombere alle logiche del profitto e dello sfruttamento della classe lavoratrice. Il finale di Germinal chiude la serie in via definitiva, non essendo prevista una seconda stagione.











