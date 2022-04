Germinal/ Anticipazioni puntata 29 aprile, Etienne ottiene il lavoro in miniera…

Germinal, anticipazioni puntata 29 aprile: Etienne si innamora di Catherine…

Andrà in onda questa sera il primo appuntamento con la serie Germinal in onda su Raitre in prima serata. Ispirata a un classico della letteratura ottocentesca, la serie Germinal racconta la Francia all’epoca della seconda rivoluzione industriale, vista con gli occhi del giovane lavoratore ribelle Étienne. Nellla prima puntata vediamo Étienne Lantier, un giovane macchinista disoccupato che viene assunto nella miniera di Montsou. Qui vede con i suoi occhi le critiche condizioni degli umili lavoratori e, rafforzata la coscienza e lo spirito critico, veste i panni del ribelle capopopolo, intento a rivendicare i diritti dei colleghi. Ottenuto il lavoro in miniera, scopre la durezza del lavoro e le umiliazioni che i minatori subiscono. L’amore per la bella Catherine lo spinge a rimanere. Intanto stringe amicizia con tutti e viene adottato dalla comunità mineraria.

Nella serie Germinal un giorno lui e i suoi compagni vengono multati ingiustamente e gli animi si scaldano. Catherine, però, sembra preferire Chaval ed Etienne sogna la rivoluzione sociale. Etienne dovrà vedersela con il suo rivale in amore, Chaval. A causa della crisi economica viene decretata anche una riduzione dei salari e a quel punto Étienne, stanco dei tanti soprusi, riesce a convincere i suoi compagni a scioperare, ma la compagnia mineraria assume una posizione molto rigida e rifiuta ogni trattativa, scatenando ancora di più il malcontento dei minatori: questi ultimi decidono di intensificare la loro battaglia e l’esercito sopraggiunge per ristabilire l’ordine ma, di fronte alla ribellione dei manifestanti, inizia a sparare uccidendo molti uomini tra cui Maheu.

Germinal, dove è stata girata e il cast della serie di Raitre

La serie tv Germinal è una nuova versione dell’omonimo capolavoro di Émile Zola, coprodotta da France Télévisions, Salto e Rai Fiction, con la regia di David Hourrègue. Un ritratto intenso, moderno e realistico di uno dei più grandi classici della letteratura ottocentesca, supportato da un grande cast artistico capitanato dal giovane e talentuoso Louis Peres. La regia di tutti gli episodi è firmata da David Hourrègue e il cast comprende Louis Peres, Thierry Godard, Guillaume de Tonquédec, Alix Poisson, Natacha Lindinger, Sami Bouajila, Steve Tientcheu, Stefano Cassetti e Valeria Cavalli e Rose-Marie Perreault.

Il regista di Germinal in un’intervista aveva dichiarato: “La mia preoccupazione è stata quella di abolire ogni forma di distanza rispettosa verso i personaggi letterari per avvicinarli al pubblico. L’unico modo per ridare vita a questo monumento letterario è stato uscire dagli stereotipi, dai luoghi comuni e di evitare il miserabilismo che avrebbe impedito qualsiasi forma d’identificazione”. La miniserie Germinal è stata girata nella regione delle Hauts-de-France in città come Lille soprattutto nella parte più antica, Arenberg, Oignies, Fort de Seclin, Frenes-sur-Escaut, Rombies-et-Marchipont.











