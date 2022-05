Germinal/ Anticipazioni seconda parte 6 maggio: Etienne guida lo sciopero

Germinal, miniserie: seconda parte 6 maggio 2022

Questa sera, venerdì 6 maggio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata della miniserie “Germinal”, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Émile Zola pubblicato nel 1884. La vicenda è ambientata in Francia, nella zona mineraria vicino a Lille, all’epoca della seconda rivoluzione industriale. Per scrivere questo romanzo Zola ha visitato personalmente la miniera di Anzin, tra le più importanti dell’epoca. Il titolo, che in italiano è stato tradotto “Germinale”, si riferisce al mese del calendario della Rivoluzione francese, corrispondente all’inizio della primavera, un momento di rinascita e fioritura. Nell’epilogo del romanzo, lo scrittore accosta i minatori ai vegetali che escono dalla terra e germogliano: la fioritura diventa metafora della rivolta operaia. La miniserie “Germinal” è stata diretta da David Hourrègue, regista di “Skam France”.

Germinal, dove siamo rimasti

Francia, fine Ottocento. Étienne Lantier (Louis Peres), appena ventenne, fugge da Lille dopo aver schiaffeggiato il suo capo. Disoccupato e con poche prospettive, si rifugia nella città di Montsou e trova lavoro in miniera. Ben presto scopre la durezza del lavoro a seicento metri di profondità e le umiliazioni quotidiane sopportate dai minatori. Il giovane decide di restare, soprattutto per Catherine (Rose Marie Perrault), una giovane operaia della quale si innamora. Nel corso delle settimane, Étienne diventa un buon minatore e fa amicizia con tutti. Ma quando il proprietario della miniera decide di ridurre i salari, il giovane inizia a pensare a uno sciopero. Intanto Catherine si lega a Chaval, un lavoratore brutale ma carismatico. Un giorno però, dopo un’incidente al piccolo Jeanlin, i lavoratori decidono che è arrivato il momento di ribellarsi.

Germinal, anticipazioni seconda parte: episodi 3 e 4

Nella seconda parte della miniserie “Germinal” – composta dagli episodi 3 e 4 – lo sciopero è stato indetto, ma le scarse riserve accumulate dai minatori non permetteranno loro di resistere a lungo. Per riportare gli operai al lavoro il più rapidamente possibile, i padroni ricorrono alla violenza, chiamando a raccolta uomini senza scrupoli, guidati da Bressan. Percependo il rischio di smobilitazione, Etienne cerca di tenere uniti i minatori, che coinvolgono la stampa, ricevendo l’aiuto inaspettato di Lantier, che dona alla causa 400 franchi. Ma Bressan capovolge il momentaneo successo dei minatori rubando i soldi e rapendo Etienne, inscenando così la falsa fuga del giovane con il malloppo. L’ultima puntata di “Germinal” va in onda venerdì 13 maggio, con il quinto e il sesto episodio.

